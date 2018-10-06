Суббота, 6 октября 2018

Мэр Парижа Анн Идальго посвятила нынешнюю “Белую ночь” – ежегодный городской фестиваль – политзеку Олегу Сенцову. Об этом сообщает в Фейсбуке посол Франции по правам человека Франсуа Крокет. Идальго и участники парижского комитета поддержки Сенцова – известные кинематографисты и интеллектуалы – сфотографировались около мэрии с его портретом. 24 сентября Сенцову был присвоен статус почетного гражданина Парижа.

“Олег Сенцов сегодня прекратил голодовку, но все свидетельствует о том, что это решение ему было навязано под угрозой насильственного кормления, – пишет Крокет. – Ближайшие дни станут для него решающими, сейчас он как никогда нуждается в поддержке и защите”.

Cенцов снял голодовку, “чтобы избежать еще более жестокой пытки, чем до сих пор, чтобы его не начали насильно кормить через трубку по приказу Владимира Путина”, говорится в заявлении французских активистов, организовавших кампанию солидарности с режиссером-политзеком и другими украинскими заложниками Кремля. “Угрожая физической и моральной неприкосновенности Сенцова, лишая его последнего оружия – его собственного тела, Путин вновь попирает международные законы – хотя они подписаны Россией, – запрещающие насильственное кормление как особо изощренный вид пыток”, – говорится в заявлении.

Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, другие мировые лидеры должны “стукнуть кулаком по столу и потребовать от путинской России, чтобы она прекратила вести себя как террористическое государство и открыто, безнаказанно попирать международное право”, пишут участники кампании в поддержку украинских политзеков.

У российского посольства в Париже продолжается серия однодневных символических голодовок за освобождение украинских заложников Кремля. В субботу утром писательница Мари Дарьёсек передала эстафету кинопродюсеру Жан-Луи Ливи. Он стал 24-м участником акции. Каждый из них в течение суток дежурит в сквере около российской дипмиссии на бульваре Ланн, ночуя в палатке. В акции приняли участие в частности актриса Ирен Жакоб, философ Мишель Ельчанинов, публицист Рафаэль Глюксманн, советский политзек Виктор Файнберг.

Во Франции готовятся и новые акции, чтобы “как можно скорее добиться освобождения Олега Сенцова и тех, за кого он борется”, говорится в заявлении комитета поддержки.

Мэр Парижа Анн Идальго с участниками группы поддержки Олега Сенцова. Фото: facebook.com/ambassadeurdroitsdelHomme