Пятница, 5 октября 2018

Днем в четверг, 4 октября, в Ингушетии началась бессрочная акция протеста против договора о границе с Чечней, ночью митингующие продолжили протесты. Жители близлежащих домов приносили стулья, теплую одежду, еду и питье. Основное требование протестующих – проведение референдума. Митингующие также начали сбор подписей за отставку правительства.

Telegram-канал "Ингушетия_2018" публикует фотографии, на которых видно, что протестующие провели ночь на улице, некоторые сидят в наскоро поставленных палатках. Утром к центру Магаса начали идти новые протестующие.

Ингуши требуют вынести вопрос об обмене территориями с соседней республикой на референдум, сообщает "Эхо Москвы".

"По информации на 10:30, собравшиеся продолжают митинговать. Акция проходит на центральной площади Алания перед административными зданиями резиденции главы Ингушетии, республиканского парламента и правительства. Несмотря на дождливую погоду, участники не стали расходиться, принесли из дома теплую одежду, дождевики, палатки. К утру подвезли горячую еду", – рассказал информированный источник "Интерфакса".

Вечером 4 октября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-бек Евкуров подписали закон, утвердивший границы между республиками – после того, как парламент одобрил его в первом, втором и третьем чтении.

По его словам, люди заночевали в своих машинах и на уличных скамейках, которые перенесли с аллеи имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, расположенной неподалеку. При этом он отметил, что нарушений общественного порядка не наблюдается.

В акции принимают участие представители ингушского муфтията, совета тейпов, общественных и молодежных организаций. Среди участников есть женщины и старики.

Основное требование протестующих – вынести вопрос об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой на референдум. "Сюда же молодые люди подвезли ковры для совершения коллективной пятничной молитвы. Судя по всему, участники не собираются расходиться в течение дня. В ряде местных школ отменили занятия", – добавил источник. Также сообщалось о требовании отставки Евкурова.

Накануне, в четверг, ингушские власти сообщили об утверждении парламентом соглашения о границе с Чечней, но депутаты заявили о фальсификации. В пресс-службе Юнус-Бека Евкурова объявили, что из 25 депутатов, присутствовавших на заседании, 17 проголосовали за принятие договоренности. Сами депутаты утверждают, что на самом деле результаты кардинально другие – против высказались 15 парламентариев. С таким заявлением депутаты выступили перед протестующими у здания Народного собрания.

Евкуров позже записал видеообращение, опубликованное в Instagram НТРК "Ингушетия". Глава Ингушетии подчеркнул, что решение о границе соответствует интересам мирного сосуществования и добрососедства.

Ингушетия и Чечня "не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли" друг другу, заявил Евкуров после подписания закона о границе, сообщает "Кавказский узел". Он призвал участников акции в Магасе разойтись по домам, намекнув на возможность силового разгона протестующих.

Однако участники митинга не послушали его совета и оставались ночью на улицах, рассказала журналист местного интернет-издания "Алиф-ТВ" Изабелла Евлоева "Эху Москвы". Протестующие утверждают, что проблем с местной полицией у них нет. По некоторым данным, подразделения федеральных силовых структур вчера в Магас не пустили.

"Ингушетия 2018" уточняет, что у комплекса правительственных зданий в Магасе провели около 1000 человек. Жители близлежащих домов принесли пожилым людям стулья. На митинге собирают подписи за отмену договора по которому Кадыров "получает часть территории Ингушетии", отмечает Telegram-канал.

Корреспондент РИА "Новости" передает, что в центре столицы Ингушетии Магасе собрались несколько десятков человек. Перед собравшимися последовательно выступают участники митинга, но какой-либо бурной реакции у присутствующих они не вызывают. На месте акции, которая проходит на проспекте Зязикова рядом с площадью Согласия, установлено несколько палаток.

В то же время полиция перекрыла правительственный квартал и основную трассу, ведущая в город. Движение для транспорта открыто по дублирующей дороге.

Митингующие начали сбор подписей за отставку правительства

Один из лидеров протестов в столице Ингушетии призвал собравшихся на площади в центре Магаса не проявлять агрессии, сообщил "Интерфаксу" источник в религиозных кругах республики.

"Выступающий на митинге обратился к собравшимся. Он сообщил, что состоялся диалог с правоохранительными органами, призвал вести себя спокойно и не нарушать порядок", – рассказал собеседник агентства. По его словам, на митинге начинается мирный сбор подписей за отставку правительства Ингушетии.

Госслужащим в Ингушетии пригрозили увольнением за участие в протестах

Сотрудников одного из ведомств Ингушетии предупредили о последствиях участия в несанкционированных акциях протеста, сообщил "Интерфаксу" агентству информированный источник.

"Сегодня несколько ребят пришли на работу в девять утра без опоздания, приняв участие в митинге в Магасе. Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения", – рассказал собеседник агентства.

Между тем представители духовенства во время пятничной проповеди призвали жителей республики проявить гражданскую активность и выйти на акцию.

Люди начали расходиться

"Ситуация полностью контролируется. Митинг согласован, правоохранительные органы держат все под контролем. Число митингующих заметно сократилось, люди постепенно расходятся по домам", – сообщил "Интерфаксу" один из местных священнослужителей на условиях анонимности. По его словам, сейчас на площади остаются около шести-семи тысяч человек.

Председатель совета тейпов Мальсаг Ужахов заявил на митинге, что одно из главных требований протестующих – это легитимная отмена соглашения об административной границе с Чечней. "Ужахов высказал требования протестующих о проведении повторного заседания парламента, на котором бы в легитимном порядке было отменено соглашение об административной границе с Чеченской республикой. При этом, прежде чем подписать новое соглашение, он предлагает обсудить его параметры с жителями республики", – рассказал источник агентства.

Договор об обмене нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни был подписан 26 сентября главами Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. В Ингушетии многие считают этот обмен неравноценным.

Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить совет федерации.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 4 октября заявил, что решение об административной границе региона с Чеченской Республикой соответствует интересам Ингушетии. Он также пояснял, что никакой физической передачи территорий Чечне не будет, и пообещал провести дополнительную разъяснительную работу с населением.

Соглашение было подписано на фоне начавшихся в Сунже и Магасе акций протеста, митингующие изначально выступали против передачи земель Сунженского района Чечне.

В конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" заявила о "незаконных действиях чеченских властей на исторической территории ингушского народа – в Сунженском районе". Сообщалось, что дорожная техника, принадлежащая чеченским дорожно-строительным организациям, под охраной чеченской полиции начала прокладывать дорогу в лесной части Сунженского района РИ, при этом вырубила ценные породы деревьев, уничтожила плодородный слой почвы и изменила природный ландшафт государственного природного заповедника "Эрзи". К 5 сентября чеченские рабочие продвинулись вглубь Ингушетии на несколько километров, но власти республики оставили эти действия без внимания.

6 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административной границы республики.