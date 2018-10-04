Четверг, 4 октября 2018

Сенат США признал Голодомор геноцидом украинцев, организованным Сталиным

Мемориал жертв Голодомора

Верхняя палата американского Конгресса единогласно признала Голодомор в Украине, который унес миллионы жизней в начале 30-х годов прошлого века, геноцидом украинского народа.

Об этом сообщается в четверг, 4 октябоя, на странице посольства Украины в Соединенных Штатах в социальной сети Facebook

Сенаторы приняли и одобрили выводы, сделанные специально созданной в 1988 году комиссией, которая расследовала обстоятельства гибели украинцев в указанный период и признала виновниками трагедии Иосифа Сталина и его окружение, поправших права украинцев. Документ также одобрен комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам.

Отметим, что к настоящему моменту Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира, но Израиля среди них пока нет.