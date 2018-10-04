Европа сделала большой шаг, попытавшись обойти американские санкции – Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани выразил удовлетворение решением Международного суда ООН о снятии американских санкций на товары гуманитарного назначения в отношении Ирана.
Роухани заявил, что Европа сделала тем самым "большой шаг" и добавил, что введение Трампом санкций было сделано с целью получить "внутреннюю политическую выгоду".
Напомним, в среду, 3 октября, Международный суд ООН вынес решение в пользу Ирана по делу о возобновлении антииранских санкций со стороны США. Согласно решению суда, Вашингтон должен снять с Ирана санкции, касающиеся товаров гуманитарного характера, а также санкции, связанные с гражданской авиацией.