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Европа сделала большой шаг, попытавшись обойти американские санкции – Роухани

Четверг, 4 октября 2018

Президент Ирана Хасан Роухани выразил удовлетворение решением Международного суда ООН о снятии американских санкций на товары гуманитарного назначения в отношении Ирана.

Роухани заявил, что Европа сделала тем самым "большой шаг" и добавил, что введение Трампом санкций было сделано с целью получить "внутреннюю политическую выгоду".

Напомним, в среду, 3 октября, Международный суд ООН вынес решение в пользу Ирана по делу о возобновлении антииранских санкций со стороны США. Согласно решению суда, Вашингтон должен снять с Ирана санкции, касающиеся товаров гуманитарного характера, а также санкции, связанные с гражданской авиацией.