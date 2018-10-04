Четверг, 4 октября 2018

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов снял голодовку, начатую 14 мая. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам фсиновца, “лучшие диетологи Москвы разработали для него (Сенцова. – Ред.) специальную диету для вывода его из голодовки”.

“Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты”, – добавил Максименко, имея в виду медиков ямало-ненецкой ИК-8 “Белый медведь” в Лабытнанги, где содержится политзек.

Незадолго до 15:30 мск сообщение фсиновца подтвердила на своей ФБ-странице украинский омбудсмен Людмила Денисова. Источник своей информации она не уточнила.

В пятницу Сенцову прибыл с запланированным визитом адвокат Дмитрий Динзе. Однако его встреча с подзащитным еще не завершилась.

Журналист Антон Наумлюк обратился за комментарием к начальнику ИК-8 полковнику внутренней службы Сергею Скачеву. Тот заявил, что ему о прекращении голодовки Сенцова ничего не известно.

По утверждению председателя президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, заявление о прекращении голодовки Сенцов написал “в присутствии адвокатов”. В России интересы политзека представляет только один адвокат – Динзе. Наташа Добрева, его коллега по “Агоре”, занимается лишь защитой Сенцова в ЕСПЧ.

Ранее Динзе отмечал вероятность принудительного кормления Сенцова в случае, если его состояние станет угрожающим. Именно чтобы избежать принудительного кормления, Сенцов в середине июля смягчил режим голодовки, начав принимать по несколько ложек питательной смеси в день.

Требование голодовки Сенцова – освобождение всех украинских узников Кремля. Здоровье политзека за без малого пять месяцев акции серьезно ухудшилось.