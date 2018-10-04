Четверг, 4 октября 2018

Отдел дознания петербургского ОП-16 возбудил против активиста “Солидарности-СПб” Владимира Шипицына дело по части 2 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за отпор, данный провокатору, который оказался полицейским. Об этом в четверг вечером сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Шипицыну грозит до двух лет колонии. У него взята подписка о невыезде.

Эпизод, вменяемый оппозиционеру, датирован 19 августа. В тот день четверо активистов “Солидарности-Спб” и “Демократического Петербурга” возвращались после пикетов у Мариинского дворца, держа развернутые российский и украинский флаги. Провокатора возмутил украинский флаг, который несла активистка Елена Григорьева. Он повалил Григорьеву на землю и начал избивать со словам “Вы не знаете, кто она!”. Шипицын распылил в лицо нападавшему перцовый газ из баллончика.

Провокатор удалился, а затем вернулся с нарядом полиции. Силовики, выслушав объяснения активистов, задерживать никого не стали.

Между тем провокатор после отъезда наряда вновь набросился на Григорьеву. В результате его ранили в ногу из травматического пистолета.

Вновь прибывший наряд полиции задержал нападавшего, а также активиста Всеволода Нелаева. Именно на него провокатор написал заявление о причинении вреда здоровью. Нелаева оставили в отделе на ночь, а на другой день освободили, выписав штраф по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В итоге уголовное дело открыли не против Нелаева, а против Шипицына. В четверг полицейские выманили его из квартиры и привезли в отдел. Туда же прибыла адвокат “Руси сидящей” Дарья Кольцова. Активиста попытались допросить, однако давать показания он отказался.

Между тем, заметил ОВД-Инфо Идрисов, заявление о нападении, поданное Григорьевой, до сих пор не рассмотрено.

25 октября прошлого года Шипицын был жестоко избит в подъезде его дома. Нападавший ослепил активиста некоей жидкостью из баллончика, затем ударами кастета повалил на пол и избил ногами со словами “Не пиши больше хуйню о хороших людях – в следующий раз будет хуже”. Прежде чем удалиться, преступник сделал несколько фото избитого.

В 2016 году в Нижнем Новгороде дело по части 2 статьи 115 УК было открыто против активиста “Солидарности” Александра Сыготина. Он распылил газ из баллончика в лицо провокатору из НОД Евгению Макашову, напавшему на местный мемориал Бориса Немцова. В 2017-м мировой судья 3-го участка Нижегородского района города Александр Нутрик оштрафовал активиста на 40 тысяч рублей. Обвинение основывалось на том факте, что Сыготин, прежде чем применить газ, не предупредил об этом.