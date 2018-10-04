Четверг, 4 октября 2018

Минстрой отменил действовавший с 2003 года запрет на прокладку электропроводки алюминиевыми проводами. Об этом сообщают “Известия”.

Соответствующее изменение было внесено в свод “Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” 21 сентября. В силу оно вступит через полгода после этой даты – 20 марта 2019-го.

Изменение стандартов пролоббировал “Русал” Олега Дерипаски – единственный в России производитель алюминия. Вопрос обсуждался в правительстве в течение двух лет – с 2016 года.

В Минэнерго “Известиям” заметили: “В мировой практике в электроустановках зданий и сооружений широко применяются провода из специализированных алюминиевых сплавов”.

В действительности в развитых странах проводка прокладывается более дорогими и надежными медными проводами. Алюминиевые провода использовались в позднем СССР начиная с хрущевской эпохи. После распада Союза от них начали отказываться, в частности из-за высокой пожароопасности. С 2003 года правила предписывали использовать только медные провода.