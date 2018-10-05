Пятница, 5 октября 2018

Французская полиция возбудила дело об исчезновении президента Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщает Reuters.

Дело открыто по заявлению жены Мэна. В своем заявлении в полицию Лиона, где расположена штаб-квартира Интерпола, она указала, что муж 29 сентября отправился на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.

В пресс-службе международной полицейской организации на звонки агентства не ответили.

Мэну 64 года. С 2004-го он занимает пост замминистра общественной безопасности Китая. В 2013-2017-м был одновременно замдиректора Государственного морского управления – директором береговой охраны. На должность президента Интерпола избран в ноябре 2016 года; при этом сохранил за собой посты в Китае.

Правозащитные организации после избрания Мэна высказывали опасение, что пост президента Интерпола чиновник будет использовать для задержания и возвращения в Китай эмигрировавших диссидентов.