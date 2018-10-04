Четверг, 4 октября 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил двум из восьмерых фигурантов второго бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир” – Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову – сроки содержания в СИЗО еще на два месяца, до 9 декабря. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Ходатайства в отношении обоих политзеков, поданные следователем УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, судья, имя которого в публикации не уточняется, рассмотрел в рамках одного заседания.

Слушания проходили в открытом режиме. Политзеки выступали на крымскотатарском языке через переводчика. Мустафаев заявил ходатайство об аудиозаписи заседания. Судья ответил отказом. Между тем часть 5 статьи 241 российского УПК (гласность) прямо предусматривает право лиц, присутствующих в зале, вести аудиозапись, не запрашивая для этого санкции судьи.

Адвокаты Сергей Легостов и Константин Рустемов, защищающие соответственно Мустафаева и Смаилова, настаивали на переводе политзеков под домашний арест. Сами политзеки в своих выступлениях указали, что никаких доказательств их причастности к терроризму ФСБ за время следствия не представила.

Слушания в отношении остальных шести фигурантов дела – Марлена (Сулеймана) Асанова, Сейрана Салиева, Мемета Белялова, Эрнеса Аметова, Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева – пройдут в верховном суде аннексированного Крыма, поскольку им, в отличие от задержанных 21 мая нынешнего года Мустафаева и Смаилова, содержание в СИЗО предполагается продлить уже на срок больше года – их схватили 11 октября 2017-го. Заседание назначено на понедельник, 8 октября; начало в 11 часов.

Семеро фигурантов дела – активисты “Крымской солидарности”, причем Мустафаев – сооснователь и один из координаторов движения. Смаилова, жителя села Долинное (Топчикёй) Бахчисарайского района, активистом этого движения не называли, однако он известен тем, что последние 15 лет проводил в Бахчисарае исламские обряды.

Асанову вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальные обвиняются по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

Никто из фигурантов дела вину не признает.

27 апреля российский суд в Бахчисарае закрыл караван-сарай Salaçıq, принадлежащий Асанову. Решение было вынесено как обеспечительная мера в рамках разбирательства по запросу районного прокурора. 24 мая по итогам разбирательства судья запретил возобновлять работу заведения до устранения неких нарушений, вызвавших претензии прокуратуры. 21 сентября, передавали “Крым.Реалии”, верховный суд Крыма подтвердил это решение, хотя юрист Рустем Кямилев, представлявший интересы Salaçıq, указывал, что все нарушения, о которых заявляла прокуратура, были вовремя устранены.

Попытки закрыть Salaçıq неоднократно предпринимались и раньше. За четыре года оккупации Крыма в заведении прошло множество проверок, проводившихся разными структурами.

13 сентября в Бахчисарае прошел обыск у Османа Белялова – брата Мемета Белялова. Местонахождение бахчисарайца весь день оставалось неизвестным; лишь вечером он вышел на связь и сообщил, что его жизни ничто не угрожает. На другой день Белялова арестовали на пять суток по статье 20.29 российского КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) за публикацию некоего видео во “Вконтакте”. Из спецприемника Осман Белялов освободился 19-го числа.