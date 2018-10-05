Пятница, 5 октября 2018

СКР возбудил против чебоксарского блогера Костантина Ишутова уголовное дело о реабилитации нацизма за пост в одной из соцсетей. Об этом без упоминания имени фигуранта сообщается на сайте регионального управления следственного ведомства.

“Коммерсант” уточняет, что речь идет об Ишутове и ему инкриминируют публикацию в июле нынешнего года в Фейсбуке некоего “информационного материала, содержание которого направлено на реабилитацию идеологии германского нацизма”.

На ФБ-странице Ишутова за июль размещено два поста, в которых упоминается Вторая Мировая. Один из них, от 30 июля, касается пенсионной реформы: “Народ-победитель, мля. Отняли все сбережения при Горбачеве. Отняли все сбережения при Ельцине. Отнимают последнее при Путине”.

Другая публикация, от 25-го числа – фотография памятной монеты Центробанка, на которой выгравировано, как красноармейцы бросают нацистские знамена на параде Победы 1945 года. “Не все знают, что Банк России выпустил памятную монету достоинством 2 рубля с фашистской свастикой. Монета отчеканена на Ленинградском монетном дворе достаточно большим тиражом – 200 тысяч экземпляров”, – пишет блогер и приводит ссылку на сайт ЦБ, по которой размещена опубликованная им фотография.

В мае 2016 года Ишутов опубликовал видеозапись ДТП с участием несовершеннолетнего сына главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова Олега. Сына чиновника подозревали в провокации аварии.

В ноябре прошлого года МВД по Чувашии подало к Ишукову иск о защите чести и достоинства, потребовав удалить 8 постов из его блога в ЖЖ, “унижающих честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел” и. разместить опровержение. В публикациях говорилось о задержании блогера на суде по антикоррупционной акции 26 марта и фабрикации против него административного дела. В еще одном посте сообщалось, что брат главы МВД по Чувашии Сергея Неяскина ранее был судим. Блогер также опубликовал видеозапись того, как местные полицейские препятствуют размещению агитматериалов ЛДПР – за эту публикацию отдельный иск против Ишутова подал командовавший этими полицейскими майор Ишуткин, потребовав еще и компенсацию в 100 тысяч рублей.

В декабре 2017-го Ленинский райсуд Чебоксар удовлетворил иск Ишутова, снизив размер компенсации со 100 до 5 тысяч рублей. В январе 2018-го тот же суд вынес положительное решение и по иску МВД. Однако в марте Верховный суд республики отменил это решение. 13 июля Ишутова задерживали судебные приставы и требовали от него удалить не устроившие МВД публикации, несмотря на то, что суд встал на его сторону. Блогер отказался это делать.