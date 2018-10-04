Четверг, 4 октября 2018

Кинорежиссер Олег Сенцов, 145-й день продолжающий в ямало-ненецкой ИК-8 “Белый медведь” в Лабытнанги голодовку за освобождение всех украинских узников Кремля, объявил, что с субботы, 6 октября, прекращает акцию. Факсимиле заявления политзека, переданного на встрече в пятницу адвокату Дмитрию Динзе, опубликовала “Новая газета”.

Приводим текст документа полностью.

“Всем, кому это еще интересно!

В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается – якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящие. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, т. е. с 06.10.18 г. 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прощу прощения у тех, кого я подвел…

Слава Украине!

Олег Сенцов.

05.10.18 г.”

В пятницу адвокат Динзе после встречи с подзащитным заявил, что не знает, сможет ли политзек выйти из голодовки – врачи сказали Сенцову, что в его внутренних органах – в первую очередь в печени и почках – начались необратимые процессы. “У Олега начала распадаться печень, почки уже настолько забиты, что они практически не функционируют. Начались большие проблемы с кишечником и желудком. Также у него началась ишемия сердца. Естественно, он не хотел уходить с голодовки. Это вынужденная мера”, – пояснил юрист. По словам Динзе, Сенцова могут госпитализировать – медики сказали, что с такими проблемами с внутренними органами и заболеваниями, как у политзека, “люди лежат в реанимации”.

О прекращении Сенцовым своей акции утром в пятницу сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Он, однако, утверждал, будто политзек уже снял голодовку. Такую же информацию без ссылок на источники опубликовала днем украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ранее адвокат Динзе отмечал вероятность принудительного кормления Сенцова в случае, если его состояние станет угрожающим. Именно чтобы избежать принудительного кормления, Сенцов в середине июля смягчил режим голодовки, начав принимать по несколько ложек питательной смеси в день.

Здоровье политзека за без малого пять месяцев акции, начатой 14 мая, серьезно ухудшилось. Он пережил несколько кризисов. Во вторник Динзе передавал, что у политзека сердечная недостаточность и ревматизм ног. Еще ранее стало известно о проблемах с печенью и почками вследствие изменения состояния крови.