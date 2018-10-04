Четверг, 4 октября 2018

Депутаты Народного собрания Ингушетии заявили о фальсификации итогов голосования за закон о ратификации соглашения о демаркации границы с Чечней. Как сообщает “Кавказский узел”, соответствующее обращение к и.о. спикера Якубу Картоеву подписали 14 депутатов.

В заявлении утверждается, что, вопреки официально объявленным результатам, против закона в действительности выступили 13 парламентариев из 25, а еше четверо испортили бюллетени. Депутаты потребовали назначить повторное рассмотрение этого вопроса.

Депутат Закрий Мамилов заявил, что в пятницу до конца дня члены Народного собрания планируют провести новое голосование. “Мы планируем внеочередное заседание парламента до конца рабочего дня. Скорее всего вечером. Здание парламента открыто, депутаты могут туда попасть. Но парламент закрыт для техперсонала и сотрудников протокольного отдела. Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить кворум. Для этого нужно 15 депутатов. Согласие дали 12 депутатов”, – пояснил он.

“Кавказ. Реалии” сообщали со ссылкой на лидера ингушского “Яблока” Руслана Муцольгова, что в пятницу в аппарате парламента объявлен выходной.

Члены Народного собрания и в четверг заявляли, что закон о демаркации границы большинством голосов был отклонен. Однако в пятницу на сайте появилась информация, что соглашение будто бы ратифицировано 17 голосами из 25, еще трое проголосовали против, а остальные воздержались – публикация задним числом датирована 4 октября.

Еще в четверг о ратификации чечено-ингушского соглашения объявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. В пятницу он подписал соответствующий закон. Позднее то же сделал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Между тем в Магасе продолжается бессрочный митинг – Интерфакс днем передавал, что на площади остаются порядка пяти-шести тысяч человек. По данным “Кавказского узла”, сотрудникам одного из ингушских гоcучhеждений, посетивших в четверг акцию протеста, пригрозили увольнением. Рапорты об увольнении также требуют подать от силовиков, которые накануне отказались применять силу к демонстрантам в Магасе.

По непроверенной информации, распространявшейся в Telegram, в четверг ингушский ОМОН отказался пропустить в Магас пять грузовиков с сотрудниками Росгвардии из других регионов. Местные силовики сами встали живым щитом и загородили проезд машинами. В другом месте еще одну колонну силовиков заставила развернуться и уехать толпа.

Несогласованный митинг против ратификации соглашения, начавшийся с утра в четверг, собрал до 10 тысяч человек. К демонстрантам попытался выйти Евкуров, однако его встретили криками негодования. Некоторые начали бросать в главу региона бутылки. Охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух из автоматов. В итоге чиновник удалился, так и не выступив перед собравшимися.

Позже в четверг Кадыров пригрозил Ингушетии войной за отказ признать границу между регионами. “Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем, – предостерег он. – Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь”.

Между тем десятки участников митинга остались на улице на ночь, объявив о бессрочном протесте. Как сообщил “Кавказский узел”, в своей резолюции они потребовали вынести вопрос о границе с Чечней на региональный референдум. Ранее о необходимости референдума указал в своем отзыве на закон о ратификации договора Конституционный суд Ингушетии.

Еще одним требованием протестующих стала немедленная отставка Евкурова.

Чиновник, в свою очередь, намекнул на возможность силового разгона демонстрантов, посоветовав им увести с улицы детей и стариков.

Представители ингушской общины Москвы в четверг объявили о намерении устроить протестный автопробег в Магас. Однако в итоге от этой идеи отказались – около 200 членов диаспоры отправились в столицу своего региона поодиночке. “Мы отказались от идеи автопробега, чтобы нас не могли остановить и развернуть обратно”, – пояснили в общине такое решение.