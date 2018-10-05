Заключен контракт на поставку в Индию пяти полков зенитных ракетных систем С-400
Россия заключила с Индией контракт на поставку в эту страну зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 “Триумф”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.
Контракт заключен в рамках визита Путина в Дели.
Ранее в Кремле заявляли, что речь идет о поставке пяти полков С-400. Сделка оценивалась в сумму свыше 5 миллиардов долларов.
Соглашение о поставке С-400 было подписано еще два года назад, в октябре 2016-го. Однако заключение контракта откладывалось.
В сентябре нынешнего года США ввели санкции против Китая за покупку у России С-400 и самолетов Су-35. Отмечалось, что это первый случай применения Вашингтоном вторичных санкций за сотрудничество с Москвой.
Несмотря на это, уже неделей позже комитет безопасности кабинета министров Индии на заседании во главе с премьером Нарендрой Моди принял решение приобрести “Триумфы” у России.
С-400 выпускаются концерном “Алмаз-Антей”, который находится под санкциями США, Канады и Евросоюза.