Пятница, 5 октября 2018

Россия заключила с Индией контракт на поставку в эту страну зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 “Триумф”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.

Контракт заключен в рамках визита Путина в Дели.

Ранее в Кремле заявляли, что речь идет о поставке пяти полков С-400. Сделка оценивалась в сумму свыше 5 миллиардов долларов.

Соглашение о поставке С-400 было подписано еще два года назад, в октябре 2016-го. Однако заключение контракта откладывалось.

В сентябре нынешнего года США ввели санкции против Китая за покупку у России С-400 и самолетов Су-35. Отмечалось, что это первый случай применения Вашингтоном вторичных санкций за сотрудничество с Москвой.

Несмотря на это, уже неделей позже комитет безопасности кабинета министров Индии на заседании во главе с премьером Нарендрой Моди принял решение приобрести “Триумфы” у России.

С-400 выпускаются концерном “Алмаз-Антей”, который находится под санкциями США, Канады и Евросоюза.