Четверг, 4 октября 2018

СКР возбудил уголовное дело по “экстремистской” 282-й статье УК против создателя закрытой ВК-группы “Мужское государство” Владислава Позднякова. Об этом без упоминания имени подозреваемого сообщается на сайте нижегородского управления следственного ведомства.

“Медиазоне” в пресс-службе управления подтвердили, что речь идет о Позднякове. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) ему грозит от 2 до 5 лет. На рассмотрении Госдумы сейчас находится внесенный Владимиром Путиным закопроект о частичной декриминализации 282-й статьи, вводящий административную преюдицию в 1-й ее части. В связи с этим есть вероятность прекращения дела в будушем.

По версии СКР, подозреваемый с мая по июнь нынешнего года “совместно с неустановленными лицами, находясь в квартире дома по ул. Н. Сусловой г. Н. Новгород, для привлечения широкого общественного внимания” создал ВК-группу “Мужское государство” и затем в этой группе “размещал фото и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) именно по отношению к женщинам”. В действительности группа “Мужское государство” появилась еще в 2016 году.

“Преступление” выявили следователи нижегородского управления СКР совместно с оперативниками регионального ЦПЭ.

Поздняков сообщил о своем задержании 28 сентября. “Ребят, я задержан в Нижнем Новгороде путинским гестапо. Проводят обыски на съемной квартире!” – написал он. В тот же день Советский райсуд города арестовал его на 5 суток по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) – как сообщал “Медиазоне” другой администратор группы, нижегородец Дмитрий Губанов, Позднякову вменили “сопротивление СОБРу”.

Силовики обычно применяют арест по административному делу перед задержанием по уголовному для подготовки материалов либо оказания давления на будущего подозревемого. Нынешнее местонахождение Позднякова, равно как и то избрали ли ему какую-либо меру пресечения, неизвестно. После окончания срока административного ареста подозреваемых зачастую отправляют в СИЗО. ВК-страницей Позднякова последний раз пользовались днем 30 сентября.

Обыск также прошел у бывшего администратора “Мужского государства” из Москвы Алексея Лемоха – у него изъяли телефон и модем и допросили в качестве свидетеля по некоему делу по 1-й части 282-й статьи – предположительно по делу Позднякова.

Учитывая упоминание в пресс-релизе СКР “неустановленных лиц”, которые “действовали” вместе с Поздняковым, возможно, что других администраторов ВК-группы “Мужское государство” тоже собираются привлекать по делу.

В августе два доноса на Позднякова написал живущий в Эстонии россиянин – администратор телеграм-канала “Произошла чудовищная ошибка” Петр Сычев. Он целенаправленно отправляет силовикам доносы на “экстремистские” публикации бывших соотечественников в соцсетях и публикует на своем канале результаты их рассмотрения. Поздняков стал первой жертвой доносов Сычева, ставшей фигурантом уголовного дела.

“Мужское государство” – основанное Поздняковым движение сторонников “национал-патриархата”. На созданную им одноименную закрытую ВК-группу подписаны более 156 тысяч человек.

Сейчас в Хабаровске проходит суд над членами местной ячейки МГ. По сведениям Dalily Storm, по делу арестованы 8 человек, по данным “Медиазоны” – 4 человека. Двоим из них – 20-летнему Сергею Жеребцову и его ровеснику Виктору Карташову – вменена часть 1 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Остальным фигурантам (“Медиазона” упоминает 21-летнего Даниила Абросова и Александра Исакова) инкриминирована часть 2 той же статьи, по которой им грозит от 2 до 6 лет. Дело сфабриковали по той же схеме, что и дело “Нового величия” – с помощью внедренного в группу провокатора из ФСБ Романа Уматова.

У ВК-группы Позднякова есть 39 филиалов в городах стран СНГ. Хабаровский филиал в списке не упомянут. Как пояснил Daily Storm основатель “Мужского государства”, некоторые участники основного паблика создают свои группы без согласования с ним. Такие группы в официальный список филиалов не включаются.