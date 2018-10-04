Четверг, 4 октября 2018

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака к 15 годам тюрьмы со штрафом 13 миллиардов вон (11,5 миллиона долларов) по обвинениям во взяточничестве, присвоении имущества и злоупотреблении властью. Об этом сообщает Yonhap.

Оглашение приговора транслировалось в прямом эфире по телевидению. Ли в знак протеста против данного судом разрешения на трансляцию отказался присутствовать на слушаниях.

Всего 76-летний Ли, занимавший президентский пост в 2008-2013 годах, был обвинен по 16 эпизодам. В частности, суд установил, что политик был фактическим владельцем фирмы DAS, формально принадлежавшей его брату. В DAS был создан особый фонд для взяток чиновникам; менеджеры компании допустили и ряд других нарушений.

Также было доказано, что Ли получил от Samsung 5,85 миллиона долларов за помилование в 2008 году гендиректора фирмы Ли Гон Хи, осужденного по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

Объем присвоенных экс-президентом средств прокуроры оценивали в 35 миллиардов вон. Они запрашивали для подсудимого 20-летний срок. Однако суд счел доказанным присвоение лишь 24 миллиардов.

Преемница Ли на посту президента Пак Кын Хе в марте прошлого года была смещена с поста в результате импичмента и далее по итогам двух процессов осуждена в сумме к 32 годам тюрьмы по целому ряду эпизодов, в том числе за взяточничество, вымогательство, растрату и вмешательство в выборы.