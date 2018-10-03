Среда, 3 октября 2018

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре 2018 года снизился до 58%, вернувшись к "докрымскому" уровню.

Согласно опросу "Левада-центра"*, деятельность Владимира Путина как президента России не одобряют 33% опрошенных россиян (одобряют 67%, не ответили 1%). Это наивысший антипоказатель с января 2014 года. Мало того, 41% респондентов уверены, что сегодня под руководством Путина "страна движется по неверному пути".

Таким образом, рейтинг президента вернулся к "докрымским" значениям – с лета 2011 года по март 2014 года рейтинг неодобрения у Путина постоянно находился выше 30%, достигнув максимума в 37% к концу 2013 г. А после присоединения полуострова Крым к РФ количество россиян, одобряющих дела президента Путина, закономерно выросло – не одобряли его деятельность в среднем только 17% респондентов. Вновь расти антирейтинг стал с мая 2018 года, когда граждане РФ узнали о готовящейся пенсионной реформе.

Что касается "вечного заместителя" Путина – премьера Дмитрия Медведева, то у него рейтинг одобрения традиционно низок. Уже на протяжении полутора лет, с весны 2017 года, больше 50% россиян не одобряют его деятельность на посту председателя правительства России. Максимальных значений его неодобрение достигло в августе 2018 года, когда 71% опрошенных заявили, что им не нравится то, что делает премьер. На сентябрь 67% респондентов придерживаются такого мнения в отношении Медведева.

А институтом, который пользуется наибольшим доверием россиян, стала российская армия. 66% считают, что она "вполне заслуживает доверия", 10% ответили, что она "совсем не заслуживает" доверия, а 18% – что "не вполне заслуживает". Многие респонденты объясняли, что чувствуют гордость, когда в день рождения Путина армия запускает ракеты с Каспийского моря в Сирию, а также демонстрирует миру высокотехнологичное оружие.

Как сообщил социолог "Левада-центра" Денис Волков, "заметное падение президентского рейтинга" началось еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, – напомнил Волков в интервью "Коммерсанту". – После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста".

Соответствующая инициатива была внесена правительством в июне, Госдума приняла закон 27 сентября, 3 октября он был поддержан Советом федерации и сразу же подписан Владимиром Путиным. По словам Волкова, контраст с ожиданиями стал для людей "шоком", который и ударил по рейтингу президента. По его словам, "никаких предпосылок к повышению его рейтинга нет, учитывая, что в холодное время года он традиционно еще больше понижается".

"Несмотря на то что Кремль всеми силами пытался переложить ответственность за непопулярную реформу на других, именно Путин ответственен и за хорошее, и за плохое", – отмечает эксперт.

Опрос "Левада-центра" был проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 52 субъектах РФ.

Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.