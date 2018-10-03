Среда, 3 октября 2018

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 144-й день держит голодовку в колонии на Ямале с политическими требованиями. Об этом сообщил 4 октября руководитель международной правозащитной группы "Агора" и член Совета при президенте РФ по правам человека Павел Чиков.

"ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова", – цитирует его "Интерфакс". В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав и основных свобод человека, передает агентство.

Страсбургский суд отвел властям РФ срок до 16 января 2019 года, чтобы представить письменное заключение по данному делу и ответить на вопросы ЕСПЧ, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Агоры" Наталью Добреву, представляющую интересы Сенцова в ЕСПЧ.

На этом фоне Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в очередной раз сообщила, что состояние здоровья Сенцова стабильное. "Он находится под постоянным наблюдением врачей непосредственно в колонии в Ямало-Ненецком округе и гражданских врачей, – цитирует "Интерфакс" ответ омбудсмена журналистам в Волгограде на вопрос о самочувствии Сенцова. – Последнее обследование было несколько дней назад, было скорректировано его лечение".

"Он принимает питательные смеси внутривенно и принимает в виде порошка другие питательные смеси, – рассказала Москалькова. – Врачи считают, что его состояние здоровья стабильное".

ЕСПЧ в середине июня уже запрашивал у властей РФ медицинскую документацию о состоянии здоровья Сенцова, а также просил отчитаться, соблюдаются ли в отношении осужденного в связи с объявленной им голодовкой статьи 2, 3 и 5 вышеупомянутой Конвенции, в которых гарантируются право на жизнь, свободу, а также содержится запрет пыток.

Одновременно с этим ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, его подзащитный отказался от этого предложения и в ответ передавал "большой привет" Страсбургскому суду, который уже несколько лет оставлял без движения его жалобу.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет.

Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства – сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний. В суде ключевой свидетель обвинения отказался от своих показаний и тоже признался, что его подвергли пыткам.

После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство – на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сам Сенцов российский паспорт не получал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем – 64 человека. Столь длительная голодовка заключенного стала беспрецедентной в новейшей истории российских тюрем.

10 сентября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала выдержки из письма режиссера, в котором он сообщил о своем "стабильно хреновом" состоянии. По словам Каплан, Сенцов также написал завещание на свое творчество.

Днем ранее адвокат Динзе заявил, что состояние его подопечного ухудшается, "начали происходить изменения в организме: затронуты сердечно-сосудистая система, почки, печень". Также защитник утверждал, что сотрудники колонии ежедневно "монотонно уговаривают" Сенцова прекратить голодовку, а сотрудники ФСИН периодически угрожают режиссеру тем, что начнут кормить его насильно, но пока этого не происходило.

При этом, по словам Динзе, Сенцова уговаривают написать прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, но режиссер на это не соглашается.

Мировая общественность неоднократно высказывала опасения по поводу здоровья Сенцова, выражала ему поддержку. 14 сентября в Париже стартовала бессрочная эстафета голодовок в поддержку Сенцова, организованная французскими деятелями культуры, политиками и общественными деятелями. Они по очереди устраивают однодневные голодовки в палатке у здания российского посольства в столице Франции.

В середине августа эксперты ООН призвали Россию немедленно освободить украинского режиссера. В его поддержку публично высказались многие иностранные деятели культуры, а также госсекретарь США Майкл Помпео и президент Франции Эмманюэль Макрон, который уже несколько раз поднимал вопрос о судьбе Сенцова на встречах и в телефонных разговорах с Путиным. А экс-президент Польши Лех Валенса как лауреат Нобелевской премии мира 1983 года предложил присудить эту награду Сенцову.