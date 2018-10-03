Среда, 3 октября 2018

Народное собрание Ингушетии большинством голосов отказалось ратифицировать соглашение о границе с Чечней, подписанное 26 сентября главами двух регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на депутатов Сейд-Салама Ахильгова, Бей-Али Евлоева и Зелимхана Оздоева, которые после голосования вышли к участникам многотысячного митинга в Магасе.

Всего на заседании присутствовали 24 депутата. За ратификацию выступили лишь 5, против – 15. Еще 4 члена Народного собрания испортили бюллетени. Голосование было тайным.

По информации “Кавказского узла”, ранее отрицательный отзыв на соглашение в парламент направил Конституционный суд Ингушетии. Председатель суда Аюб Гагиев на днях открыто поддержал протестующих против установления границы в том виде, как она предусмотрена документом. “Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе”, – отметил судья.

Между тем ТАСС утром в четверг опубликовал противоположную информацию. Утверждалось, что на заседании присутствовали 25 членов Народного собрания, из которых 17 проголосовали за ратификацию соглашения, 3 – против, а 5 воздержались.

Выступая перед митингующими, Ахильгов, Евлоев и Оздев заявили, что им не известно, что распространил такую информацию.

Позже в четверг Евкуров также написал в своем Инстаграме, что соглашение ратифицировано.

На сайте Народного собрания информация об исходе голосования по состоянию на 16:15 мск отсутствует.

Демонстранты заявили, что не разойдутся, пока к ним не выйдут все депутаты, проголосовавшие против ратификации документа.

Председатель правозащитной НПО “Машр” и Координационного совета неправительственных организаций Ингушетии Магомед Муцольгов рассказал “Кавказ.Реалиям”, что чиновник администрации региона предлагал митингующим направить группу из 10-15 человек на встречу с Евкуровым. Однако собравшиеся ответили отказом, пояснив, что Евкуров “ничего не решает”.

Всего в акции, по оценке Муцольгова, участвуют примерно 6 тысяч человек. При этом оперативники ЦПЭ накануне разносили активистам и иным недовольным гражданам прокурорские предостережения о недопустимости несогласованных протестов. Известны о десятках визитов. С вечера среды в регионе отключен интернет.

На митинге присутствует масса полицейских и росгвардейцев, а также оперативников ЦПЭ в гражданском.

К демонстрантам попытался выйти Евкуров, однако его встретили криками негодования. Некоторые начали бросать в главу региона пустые бутылки. Охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух из автоматов.

Протестующие убедили своих товарищей не совершать провокационных действий. Силовики также не предпринимали попыток к разгону и задержаниям. Однако Евкуров был вынужден удалиться, так и не выступив перед собравшимися.

Между тем “Российская газета” передает, что парламент Чечни единогласно ратифицировал соглашение о границе с Ингушетией.

Как ранее утверждал Евкуров, соглашение предусматривает равноценный обмен нежилыми территориями, сейчас относящимися соответственно к Надтеречному району Чечни и Малгобекскому району Ингушетии. В целом, заявлял глава Ингушетии, соглашение лишь закрепляет фактическую границу между двумя регионами, сложившуюся в августе 1993 года. Большинство территорий, по которым проходит граница, – горные леса. “Единственные коррективы, – уверял Евкуров, – мы внесли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить”. Эти земли относятся к категории сельхозугодий.

Однако ингушские активисты указывали, что на землях, передаваемых Чечне, большое число памятников исторического и культурного наследия ингушей, а также кладбищ. Кроме того, отмечалось, что передаваемые территории нельзя считать нежилыми. “Например, Даттых, – пояснял “Кавказскому узлу” сопредседатель движения “Мехк-кхел” Сараждин Султыгов. – Граница будет проходить между Верхним и Нижним Даттыхом. Эти земли не заброшенные. Люди постоянно живут, скот перегоняют”.

Сообщалось, что около 20 ингушских тейпов выступили против обмена территориями с Чечней.

В свою очередь, жители чеченских селений Горагорск и Комарово в разговорах с журналистами высказывали недовольство передачей своих сельхозугодий Ингушетии.