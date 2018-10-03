Среда, 3 октября 2018

ЕСПЧ коммуницировал новую жалобу украинского узника Кремля Олега Сенцова, поданную 20 сентября. Об этом “Граням” сообщила адвокат “Агоры” Наташа Добрева со ссылкой на письмо суда от 26-го числа.

Москва обязана в срок до 16 января 2019 года ответить на ряд вопросов. В частности, ЕСПЧ потребовал пояснить, подпадали ли действия, вмененные Сенцову, под юрисдикцию России.

При этом суд предупредил, что по существу жалобу политзека рассмотрят не раньше, чем будет вынесено решение по жалобе Украины на Россию, поданной в связи с аннексией Крыма.

Первая жалоба Сенцова – на задержание, пытки и арест – была подана в ЕСПЧ еще летом 2014 года. Она до сих пор не рассмотрена, хотя ей сразу же придали приоритет.

Сенцов 144-й день продолжает в ямало-ненецкой ИК-8 “Белый медведь” в Лабытнанги голодовку за освобождение всех украинских узников Кремля. Его здоровье неуклонно ухудшается.