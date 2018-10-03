Среда, 3 октября 2018

В Ногайском районе Карачаево-Черкесии задержаны восемь местных жителей, которым вменяется членство в “Ат-такфир валь-хиджра”. Такую информацию сообщает “Интерфакс-Юг” со ссылкой на региональное УФСБ.

Задержания проводили спецназ ФСБ и Росгвардия. При обысках, утверждают силовики, изъято огнестрельное оружие, а также “экстремистская” литература и электронные носители с “экстремистскими” материалами.

Заявляется, будто задержанные распространяли идеи радикального ислама и намеревались образовать на Северном Кавказе государство с шариатской формой правления.

Дело на момент облав возбуждено еще не было.

“Джамаат аль-муслимин” (ар. “Общество мусульман”), более известная под названием “Ат-такфир валь-хиджра” (“Отлучение и изгнание”), – группировка, образованная в 1971 году в Египте частью сторонников радикального движения “Братья-мусульмане”. В России группировка была запрещена в 2010 году решением Верховного суда; она включена под № 16 в список экстремистских организаций на сайте Минюста.

Между тем эксперт правозащитного центра “Мемориал” Виталий Пономарев отмечал в комментарии “Медиазоне”: “Все утверждения о ней (“Ат-такфир валь-хиджра”. – Ред.) основываются на неких источниках спецслужб, достоверность которых неясна. Но групп, которые сами так себя называют, как и манифеста, программы, устава, листовок или любых текстов, подписанных таким названием, не существует”. Само это название, отметил эксперт, придумано журналистами египетских государственных СМИ.

В 2016 году Московский окружной военный суд приговорил 15 выходцев из Дагестана, Чечни, Ингушетии и Калмыкии к срокам от 11 до 13 лет общего либо строгого режима по обвинению в подготовке теракта в московском кинотеатре “Киргизия”. Они были объявлены членами “Ат-такфир валь-хиджра”, хотя обвинение по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой) в деле отсутствовало. В мае прошлого года Верховный суд подтвердил приговор. Все фигуранты настаивали на своей невиновности. “Мемориал” признал их политзаключенными.