Среда, 3 октября 2018

Минюст США заочно предъявил семерым агентам российского ГРУ обвинения в кибератаках. Трансляция пресс-конференции, данной чиновниками прокуратуры, ФБР и канадской полиции, велась на сайте Минюста; в интернете доступна ее текстовая расшифровка.

В обвинительном заключении приведены имена агентов. Это Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Первые трое уже были обвинены в июле нынешнего года Большим жюри присяжных как лица, причастные ко взлому электронной почты штаба Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года. Этот эпизод расследуется не Минюстом, а комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера.

Остальные четверо агентов впервые были упомянуты ранее 4 октября на пресс-конференции в Гааге как агенты, готовившие хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия и пытавшиеся похитить материалы дела об ударе по малайзийскому Boeing-777.

Одна часть эпизодов связана с государственной допинговой программой России. Агентам вменены кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд, Американское антидопинговое агентство, Канадский центр спортивной этики и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). К этой же группе примыкает атака на Международную федерацию футбола (FIFA).

Вторая группа эпизодов – атаки на ОЗХО и лабораторию радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц, которую ОЗХО привлекла к расследованию применения химического оружия в Сирии. В эту же группу включена кибератака на Westinghouse Electric Corporation – компанию из Пенсильвании, работающую в сфере атомной энергетики.

В рамках расследования дела ФБР на основании изданных 3 октября постановлений суда Западного округа Пенсильвании изъяло доменные имена fancybears.net и fancybears.org, которые принадлежат связанной с ГРУ хакерской группировке Fancy Bear (известна также под другими названиями, в частности APT28).

Утром в четверг глава британского МИДа Джереми Хант обвинил ГРУ в дерзких и неизбирательных атаках по всему миру. “Они готовы нанести ущерб даже российским компаниям и российским гражданам”, – отметил министр.

В схожем ключе позже, после пресс-конференции в Гааге, выступили премьер-министры Нидерландов Марк Рютте и Британии Тереза Мэй. “ГРУ проводит безрассудные операции – от разрушительных кибератак до нападений с применением химического оружия”, – говорилось в совместном заявлении глав двух правительств. Попытку взлома компьютерной сети ОЗХО и атаки на иные международные организации Рютте и Мэй расценили как акции, направленные на глобальную дестабилизацию.