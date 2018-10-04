Четверг, 4 октября 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной за отказ признать границу между двумя регионами. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на заявление Кадырова на чеченском языке, сделанное в эфире ГТРК “Грозный”.

“Народ какой? – цитирует издание слова главы Чечни. – Не боится, когда не видит угрозы. Как только появится угроза, начинают колени дрожать у всех, а когда далеко, спокойно пишут, сидя на теплом диване… Не ведите пустых разговоров. По крайней мере – в адрес руководства Чеченской Республики и народа… Будет спрос”.

“Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем… – продолжил Кадыров. – Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы – поквитайтесь… Надо будет – и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет”.

В четверг в парламентах Ингушетии и Чечни состоялись голосования о ратификации соглашения, устанавливающего границу между регионами. Документ подписали 26 сентября Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в присутствии полпреда Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

Если чеченский парламент единогласно ратифицировал соглашение, то Народное собрание Ингушетии на фоне массовых протестов приняло противоположное решение: 15 из 24 депутатов выступили против предусмотренной документом границы, а еще четверо испортили бюллетени.

При этом Евкуров утверждает, что соглашение было ратифицировано.

На сайте самого Народного собрания информация об исходе голосования по состоянию на 20 часов мск все еще отсутствует.

После обеда депутаты, выступившие, по их словам, против ратификации соглашения, заявили участникам акции протеста в Магасе, что в пятницу Народное собрание намеревается вновь рассмотреть этот вопрос, чтобы отменить нынешнее решение. “Неясно, чтó собираются отменять завтра депутаты, если сегодня большинство проголосовало против”, – заметил “Кавказскому узлу” один из демонстрантов.

Накануне отрицательный отзыв на соглашение направил в парламент Конституционный суд Ингушетии. В документе за подписью председателя КС Аюба Гагиева, факсимиле которого поместили “Кавказ.Реалии”, указывается, что вопрос пересмотра границ должен быть предварительно вынесен на региональный референдум.

Несогласованный митинг против ратификации соглашения продолжается в Магасе с утра. Число участников акции незадолго до полудня оценивалось в 6 тысяч человек, в дальнейшем утверждалось, что протестующих до 10 тысяч.

К демонстрантам попытался выйти Евкуров, однако его встретили криками негодования. Некоторые начали бросать в главу региона бутылки. Охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух из автоматов.

Протестующие убедили своих товарищей не совершать провокационных действий. Силовики также не предпринимали попыток к разгону и задержаниям. Однако Евкуров был вынужден удалиться, так и не выступив перед собравшимися.

Вечером ряд участников акции в Магасе заявил о бессрочном протесте. Несколько десятков демонстрантов начали располагаться на ночь и призвали жителей региона прибыть в столицу и присоединиться к протестам. Митингующим привозят еду и необходимое для ночевки.

Требование отставки Евкурова как официальный лозунг протестов не заявлялся. Тем не менее некоторые из демонстрантов заверили, что не уйдут с улицы, пока Евкуров не объявит об уходе с поста.

Место акции огорожено “Уралами” силовиков.