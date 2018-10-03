Среда, 3 октября 2018

Львовская полиция задержала для выдачи в Россию фигуранта нижневартовского дела “Хизб ут-тахрир” Руслана Шамсутдинова, который бежал после осуждения к условному сроку, а в апелляции был приговорен к реальному. Об этом в среду сообщила на своей ФБ-странице активистка Комітету визволення політв’язнів Татьяна Блызнюк со ссылкой на ответ Генпрокуратуры Украины, направленный на запрос депутата Верховной рады, бывшего замкома батальона “Азов” Игоря Мосийчука.

33-летний Шамсутдинов был задержан еще 22 августа. На сайте областной прокуратуры сообщение об этом появилось через неделю с лишним, 30-го числа.

Имя задержанного приведено не было. На основании ряда деталей, изложенных в сообщении, “Грани” уже тогда сделали вывод о том, что речь идет об одном из четырех фигурантов нижневартовского дела. Однако тогда нам не удалось установить, кто именно имеется в виду. Предполагалось, что это или Шамсутдинов, или его ровесник Ильдар Габдракипов. Обоим в апелляции дали пять лет общего режима по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды). Именно такие обвинения и срок были указаны в публикации прокуратуры.

Еще раньше стало известно, что во Львове поселились двое других фигурантов дела: 51-летний Ринат Багавеев и 46-летний Зайд (Эдуард) Хусаинов. Однако Багавееву в апелляции дали не пять, а шесть лет общего режима, Хусаинову же – шесть с половиной, причем 282-я статья ему не вменялась.

Сообщалось, что Львовская городская прокуратура № 1 направила в суд ходатайство об аресте Шамсутдинова. Далее, говорилось в публикации, чиновники будут дожидаться запроса из России, чтобы начать процедуру экстрадиции беженца.

Однако на сайте Лычаковского райсуда Львова, который рассматривает ходатайства этой прокуратуры, информация о слушаниях в отношении задержанного отсутствует.

Актуальной информацией о местонахождении беженца “Грани” не располагают.

В апреле, передавали “Idel.Реалии”, Шамсутдинова задержали в Одессе, однако суд отказал в аресте беженца. Чиновник прокуратуры на слушаниях утверждал, будто Шамсутдинов объявлен Россией в международный розыск. Между тем адвокат Андрей Лещенко отметил, на самом деле речь идет лишь о федеральном розыске. Действительно, на сайте Интерпола помещена лишь красная карточка Габдракипова; карточек остальных фигурантов нижневартовского дела там нет.

Ранее, говорилось в публикации, Апелляционный суд Одесской области обязал Государственную миграционную службу рассмотреть заявление Шамсутдинова о предоставлении убежища. Лещенко не исключил, что задержание стало местью миграционных чиновников беженцу за это решение. “Похоже, миграционная слила прокуратуре персональные данные просителя убежища, которому отказала, – заметил он. – Это очевидное нарушение украинского законодательства”.

Сразу после освобождения Шамсутдинова полицейские, заманив беженца в Приморский райотдел якобы для подписания неких документов, попытались задержать его повторно. Однако после вмешательства адвоката беженца отпустили.

“Полицейские говорили, что решение суда ничего не значит, последнее слово все равно за прокуратурой и в любом случае брат (Шамсутдинов. – Ред.) будет арестован”, – рассказывал эмигрант из Дагестана Али Чаринский, который сопровождал беженца из суда в полицию и далее находился с ним в отделе.

Шамсутдинов был арестован 25 марта 2016-го. О задержании остальных фигурантов СМИ сообщили 14 апреля того же года. Согласно фабуле дела, обвиняемые приобретали литературу “Хизб ут-тахрир” и распространяли ее в Нижневартовске, а в соцсетях публиковали пропагандистские видео, “направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии в целом”. Хусаинову публикация видео не вменялась; Шамсутдинову, напротив, были инкриминированы целых три эпизода по 282-й статье.

22 февраля 2017 года коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Андрея Баландина на выездной сессии в Нижневартовске вынесла фигурантам беспрецедентно мягкий приговор. Все четверо получили условные сроки: Багавеев и Хусаинов – шесть с половиной лет, Шамсутдинов и Габдракипов – пять лет. Багавеев также был оштрафован на 150 тысяч рублей, Шамсутдинов и Габдракипов – на суммы свыше 100 тысяч (точные значения неизвестны). Испытательные сроки фигурантам назначили равными пяти годам. После оглашения приговора осужденных освободили из-под стражи.

Чем объяснялась такая мягкость решения, непонятно. Вину фигуранты, насколько известно, не признали.

Однако прокуратура обжаловала приговор, и коллегия по делам военнослужащих ВС (судья-докладчик – Александр Замашнюк) 27 июля 2017-го заменила осужденным условные сроки реальными. Штраф Багавееву уменьшили до 140 тысяч рублей, а штрафы Габдракипову и Шамсутдинову назначили равными 140 и 120 тысячам соответственно.

Судьи постановили взять фигурантов дела под стражу. Однако никто из осужденных в апелляции прокуратуры не участвовал ни лично, ни по видеосвязи.

“Хизб ут-тахрир” на Украине действует легально. Тем не менее с получением в этом государстве политического убежища у сторонников международной исламской партии возникают проблемы. В августе 2016 года в Чернигове правозащитники через суд добились предоставления убежища гражданину Таджикистана Машрабджону Хайдарову, нелегально прибывшему в страну из России.

Между тем в июне 2017-го в Одессе по запросу российского бюро Интерпола был арестован член “Хизб ут-тахрир” россиянин Ильдар Валиев, заочно обвиненный по части 2 статьи 205.5 УК. Валиев на тот момент уже несколько лет жил в Турции, однако после улучшения отношений между президентом этой страны Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным переехал на Украину. Апелляционный суд освободил арестованного. Тем не менее, как передавали в марте нынешнего года “Idel.Реалии”, в убежище ему было отказано. Такое решение вынесло управление Государственной миграционной службы во Львовской области.

В мае 2018-го стало известно, что в том же Львове отказ в убежище получил Ильмир Имаев – татарский исламский активист, правозащитник и блогер, выехавший из России после отбытия более чем трехлетнего срока по делу “Хизб ут-тахрир”. При этом на собеседовании у чиновников Имаев указывал, что не состоит в “Хизб ут-тахрир”, хотя и поддерживает ее.