Среда, 3 октября 2018

Сенат США в резолюции к 85-й годовщине Голодомора подтвердил выводы американской парламентской комиссии о том, что в 1932-33 годах Иосиф Сталин осуществлял геноцид украинского народа.

Сенаторы осудили “систематическое нарушение прав украинцев советскими властями”, выразили сочуствие выжившим и родственникам жертв и призвали распространять информацию о Голодоморе. Кроме того, они выразили поддержку усилиям украинского народа по укреплению демократии, рыночной экономики и соблюдению прав человека.

“Миллионы украинцев погибли по воле тоталитарного сталинского правительства бывшего Советского Союза, которое преднамеренно учинило голод на Украине в попытке сломить украинское сопротивление коллективизации и коммунистической оккупации”, – говорится в документе.

Резолюцию внесли сопредседатели группы дружбы с Украиной в Сенате США Роберт Портман и Ричард Дурбин, их поддержали более 20 сенаторов от обеих партий. Россия до сих пор не признает Голодомор, отмечали авторы резолюции. Между тем организованный Сталиным голод был “ключевым элементом жестокой советской стратегии, направленной на то, чтобы сломить Украину как нацию, не дать ей двигаться к расширению самоуправления и обретению независимости, полностью подчинить ее воле Москвы”.

Впервые резолюция к годовщине Голодомора была принята обеими палатами американского Конгресса в 1983 году. Тогда же была учреждена комиссия по исследованию голода 1932-33 годов на Украине. Она была сформирована в 1985 году и представила Конгрессу свой доклад в 1998-м.