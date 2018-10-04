Четверг, 4 октября 2018

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал закон, утверждающий соглашение об установлении границы между его регионом и Чечней. Об этом в четверг вечером сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу чиновника.

Между тем на сайте Евкурова эта новость по состоянию на 8:30 мск 5 октября отсутствует; сам закон также не опубликован.

Днем в четверг Евкуров утверждал, что закон о ратификации соглашения был принят Народным собранием региона. Соответствующая новость помещена и на сайте главы Ингушетии. Между тем на сайте самого Народного собрания информация об исходе голосования к утру пятницы так и не появилась.

Сами депутаты первоначально заявляли, что закон большинством голосов был отклонен. Однако через несколько часов члены Народного собрания, выступившие, по их словам, против ратификации соглашения, заявили участникам акции протеста в Магасе, что в пятницу парламент вновь рассмотрит этот вопрос, чтобы отменить принятое решение. “Неясно, чтó собираются отменять завтра депутаты, если сегодня большинство проголосовало против”, – заметил в этой связи один из демонстрантов.

Несогласованный митинг против ратификации соглашения, начавшийся с утра в четверг, собрал до 10 тысяч человек. К демонстрантам попытался выйти Евкуров, однако его встретили криками негодования. Некоторые начали бросать в главу региона бутылки. Охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух из автоматов. В итоге чиновник удалился, так и не выступив перед собравшимися.

Позже в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной за отказ признать границу между регионами. “Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем, – предостерег он. – Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь”.

Между тем десятки участников митинга остались на улице на ночь, объявив о бессрочном протесте. Как сообщил “Кавказский узел”, в своей резолюции они потребовали вынести вопрос о границе с Чечней на региональный референдум. Ранее о необходимости референдума указал в своем отзыве на закон о ратификации договора Конституционный суд Ингушетии.

Еще одним требованием протестующих стала немедленная отставка Евкурова.

Чиновник, в свою очередь, намекнул на возможность силового разгона демонстрантов, посоветовав им увести с улицы детей и стариков.

Представители ингушской общины Москвы в четверг объявили о намерении устроить протестный автопробег в Магас. Однако в итоге от этой идеи отказались – около 200 членов диаспоры отправились в столицу своего региона поодиночке. “Мы отказались от идеи автопробега, чтобы нас не могли остановить и развернуть обратно”, – пояснили в общине такое решение.