Четверг, 4 октября 2018

“Церковный мир между Украиной и Россией возможен” – таким парадоксальным в условиях новой глобальной церковной войны тезисом озаглавили свой итоговый документ гражданские активисты и эксперты, собравшиеся 2-3 октября в Киеве на вторую сессию международного семинара “Правда, справедливость и примирение между Россией, Украиной и Европейским Союзом”. Первая сессия этого духовно-мозгового штурма состоялась в Париже несколько месяцев назад. Среди организаторов семинара в основном академические учреждения Франции и Украины, связанные как с католической, так и с православной традициями.

Хотя участники семинара разделяют базовые ценности демократии, гуманизма и межконфессионального диалога, довольно острые дискуссии периодически вспыхивали в залах заседаний, любезно предоставленных католической и православной сторонами. Но источником дискуссий были не конфессиональные убеждения участников (в этой сфере доминировал экуменический дух “сопричастия”), а культурно-исторические и – отчасти – политические интерпретации причин, вызвавших столь стремительное и, как иногда кажется, уже бесповоротное отдаление России от западной цивилизации после 2014 года.

Спикеры и модераторы не ставили под сомнение полезность и неизбежность томоса об автокефалии Украинской церкви, который может быть провозглашен Константинопольским патриархатом уже в октябре. Они пытались мысленно пройти предстоящий двум православным народам исторический путь к выстраиванию новых – равных и взаимоуважительных – отношений на почве признания этой автокефалии как окончательного акта утверждения украинской независимости и духовно-культурной самобытности. Как отмечается в заключительном документе семинара, провозглашение автокефалии, которое пока вызывает в Московском патриархате лишь шок и протест, постепенно неизбежно приведет к преображению и возрождению самой Русской церкви. Очищение ее от “имперских комплексов”, от слепого служения политическому режиму в Москве приведет к “переосмыслению истории РПЦ”, поможет множеству клириков и мирян этой церкви, ныне чувствующих себя закрепощенными, сделать свободный идейный выбор, оставаясь в рамках православной традиции.

Съемка Александры Ефименко:

Находяcь в православно-католическом контексте, участники семинара старались по-новому осмыслить феномен Украинской греко-католической церкви, которая, не разорвав с православной традицией, вошла в “сопричастие” с Римом как столицей западного христианства. Именно Киевская митрополия стала в истории христианства уникальным культурным и каноническим мостом между восточным православием и западным католицизмом. Как сказал мне профессор канонического права Украинского католического университета о. Михаил Димид, УГКЦ считает себя православной и фактически автокефальной, это “самопровозглашенный” патриархат, находящийся в общении с римской церковью как с церковью-сестрой. И хотя Ватикан не вполне разделяет такой подход, он и не осуждает самоопределение УГКЦ. Наоборот, некоторая дистанция от Рима, которую сохраняет УГКЦ, создает предпосылки для здорового диалога между украинскими церквами, избавляя православных участников этого диалога от страхов стать объектами католического “прозелитизма”. Более того, УГКЦ, как и украинские православные церкви, считает себя “дочерью” Константинопольского патриархата и рассматривает предстоящую автокефалию УПЦ как шаг к восстановлению того церковного сознания Константинополя, которое помогло ему заключить унию с католической церковью во Флоренции в 1439 году. Именно на неприятии этого факта основывает московская церковная традиция свое размежевание с киевской, и экуменическая открытость до сих пор явно отличает украинское православие от русского.

В итоговом документе воспроизводится константинопольская интерпретация событий, связанных с фактическим переходом православной Киевской митрополии под власть Москвы в конце XVII века. Если в Москве считают этот переход безусловным и вечным, то в Константинополе интерпретируют его как временный, да еще и отягощенный признаками “двойной юрисдикции” над Киевом. Существование украинского церковного раскола участники семинара также связали с неконструктивной позицией Москвы, которая до сих пор настаивает на исторически изжитых имперских стереотипах, не считаясь с новой геополитической и культурной реальностью.

Непонимание Москвой политической и духовной ситуации в Украине, считают эксперты, усилилось вследствие агрессии России против Украины. Московская патриархия сделала ряд политических заявлений, отображающих только кремлевскую интерпретацию этих событий, и даже не осудила своих священнослужителей, с оружием в рукам выступивших против регулярной украинской армии. Именно агрессивная, “милитарная” идеология “русского мира”, которую один из докладчиков назвал “богословием войны”, сделала – “от противного” – неизбежной украинскую автокефалию. Потому что лишила украинских православных последней возможности и даже языковых, терминологических средств для ведения диалога с церковью в Москве.

Не вполне ясной для собравшихся осталась позиция Ватикана в отношении украинской автокефалии и конфликта между Москвой и Константинополем. С одной стороны, очевидно, что Святой престол рассчитывает продолжать то сближение с РПЦ, которое получило новую динамику после прихода на патриаршество Кирилла (Гундяева). С другой стороны, в случае изоляции Московского патриархата от остального “мирового православия” во главе с Константинополем Ватикан не сможет принести в жертву Кириллу весь глобальный православно-католический диалог, в авангарде которого последние 50 лет шли именно патриархи Второго Рима.

В основу грядущего примирения народов Украины и России участники встречи предложили положить опыт примирения Франции и Германии после Второй мировой войны и Польши и Германии после падения коммунистической системы. Однако начало такого процесса невозможно без информационной подготовки, которую предлагается осуществлять с помощью создания всемирного независимого русского телевидения и выпуска серии популярных видеороликов.

Комментируя итоги семинара, директор департамента по делам религий и национальностей Украины Андрей Юраш подчеркнул важность помещения вопроса украинской автокефалии в повестку дня глобальной политики и выразил надежду, что именно с Церкви Украины, с ее признания в каноническом поле, начнется преодоление вражды между христианами, оказавшимися “по разные стороны линии фронта”.

Автор – главный редактор портала Credo.Press