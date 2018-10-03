Среда, 3 октября 2018

При крушении вертолета AS-350 в Костромской области в среду вечером погибли три человека, в том числе заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Об этом сообщает ТАСС.

Вертолет упал близ деревни Вонышево Солигаличского района. В Северо-Западном транспортном управлении СКР сообщили, что полет выполнялся по уведомительной заявке, поэтому точной информации о маршруте нет. Личности всех троих погибших установлены. Их тела сильно обгорели.

О причинах крушения не сообщается.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Карапетян занимал должность замгенпрокурора с 2016 года.

Вертолет упал в среду вблизи деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области, сообщалось о гибели трех человек.

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https://www.rbc.ru/politics/04/10/2018/5bb5c0a29a79476e95fff1cc?utm_source=pushc