Четверг, 4 октября 2018

Семьи фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” сообщили о намерении провести в воскресенье через три недели, 28 октября, митинг протеста. Соответствующее заявление опубликовала в четверг “Новая газета”.

Требования акции, названной “В защиту нового поколения”, – закрытие дел “Сети” и “Нового величия” и прекращение фабрикации подобных дел в дальнейшем.

Чиновникам предполагается подать уведомление о митинге. Место и конкретное время проведения акции пока не определено.

По непонятной причине ни одного из родственников арестованных по делу “Нового величия” в списке подписантов заявления нет.

По двум делам вымышленной ФСБ анархистской организации “Сеть” – в Пензе и Петербурге – в СИЗО отправлены 10 молодых людей; еще один находится под домашним арестом. Двум пензякам – Илье Шакурскому и Дмитрию Пчелинцеву – грозят сроки от 15 лет до пожизненных по части 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества). Другим вменена часть 2 этой же статьи (участие в террористическом сообществе), санкция которой составляет от 5 до 10 лет. Некоторым из фигурантов дополнительно инкриминированы также статьи о поджоге, наркотиках и хранении взрывчатки.

Большинство арестованных по делам “Сети” подвергались жестоким пыткам, в том числе током и подвешиванием вниз головой.

Дело “Нового величия” сфабриковано в Москве в результате масштабной провокации силовиков. По нему привлечены 10 человек, преимущественно молодежь. Каждому инкриминированы части 1, 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии. Четверо обвиняемых помещены в СИЗО, остальные – под домашний арест.

Один из отправленных в СИЗО фигурантов – 20-летний Вячеслав Крюков – с 13 сентября держит частичную голодовку (он пьет чай, что правилами полной голодовки не допускается). В среду ОВД-Инфо со ссылкой на Дмитрия Иванова, адвоката политзека, сообщило, что здоровье Крюкова серьезно ухудшилось. Он уже потерял 13 килограмм веса, а разговаривать стал с некоторым трудом.

Известно еще о двух подобных делах, сфабрикованных силовиками против молодых людей. В Хабаровске с конца мая продолжается суд по делу “Мужского государства”, по которому арестованы четыре человека. Как сообщала “Медиазона”, Сергею Жеребцову и Виктору Карташову вменена часть 1 статьи 282.1 УК, а Даниилу Абросову и Александру Исакову – часть 2 этой же статьи.

В Москве в конце мая были арестованы фигуранты дела “Команды наемных головорезов” 18-летний Герман Ткачев и некто О. Константинов. Обоим вменили части 1, 1.1 статьи 282.1 УК (второй из этих составов – вовлечение в деятельность экстремистского сообщества; от 4 до 8 лет колонии). По косвенным данным можно с некоторой вероятностью предположить, что в дальнейшем второе из этих обвинений с Константинова сняли.