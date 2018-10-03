Среда, 3 октября 2018

Агенты российского ГРУ в Нидерландах пытались похитить материалы дела об ударе по малайзийскому Boeing-777, сбитому 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Как сообщает NOS, об этом было заявлено в Гааге на совместной пресс-конференции министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, директора MIVD – военной разведки страны – Онно Эйхелсхейма, а также постпреда Британии в Организации по запрещению химического оружия Питера Уилсона.

Присутствие Уилсона объясняется тем, что та же разведгруппа, как выяснилось, готовила хакерскую атаку на ОЗХО, штаб-квартира которой находится в Гааге.

Были объявлены имена агентов. Это хакеры Алексей Моренец и Евгений Серебряков и члены группы поддержки Олег Сотников и Алексей Минин. De Telegraaf поместила фотографии их дипломатических паспортов, с которыми агенты въехали в Нидерланды 10 апреля.

Как можно заключить из публикаций, первоначально у MIVD была информация лишь о готовящейся кибератаке на ОЗХО. 13 апреля всех четверых агентов задержали и в тот же день депортировали из страны.

Дипломатические паспорта агентов ГРУ, разоблаченных в Нидерландах

Отмечается, что один из мобильников россиян находился в контакте со штаб-квартирой ГРУ в Москве. У Моренца изъяли квитанцию за поездку 10 апреля на такси от штаб-квартиры разведки в аэропорт Шереметьево.

Квитанция, изъятая у Алексея Моренца

Из Нидерландов агенты намеревались отправиться в Швейцарию – там в городе Шпиц действует лаборатория радиологического и химико-радиологического анализа, привлеченная ОЗХО к расследованию химических атак в Сирии. У всех четверых были билеты на поезд в Берн.

О попытке похитить материалы дела об атаке на Boeing стало известно после того, как было изучено содержимое ноутбука, изъятого у одного из россиян.

Директор MIVD Эйхелсхейм отметил, что обычно его ведомство не обнародует подобные новости. Отступление от правил он объяснил тем, что позже в четверг с заявлением должны выступить США.

В свою очередь, министр Бейлевелд сообщила, что власти страны вызвали посла России Александра Шульгина.

После пресс-конференции премьер-министры Нидерландов и Британии Марк Рютте и Тереза Мэй сделали совместное заявление, в котором указали: “ГРУ проводит безрассудные операции – от разрушительных кибератак до нападений с применением химического оружия”. Попытку взлома компьютерной сети ОЗХО и атаки на иные международные организации главы правительств расценили как акции, направленные на глобальную дестабилизацию.

Информация о прошедшем весной задержании в Нидерландах агентов ГРУ, пытавшихся похитить информацию лаборатории в Шпице, публиковалась уже в прошлом месяце, однако тогда заявлялось, что агентов было двое.

Позже в сентябре сообщалось, что в Нидерландах задерживали полковника ГРУ Анатолия Чепигу (псевдоним Руслан Боширов) и его напарника, пока известного лишь под псевдонимом Александр Петров, – отравителей поселившегося в Британии двойного агента Сергея Скрипаля. Однако того, что Чепигу с напарником задержали именно по делу о кибератаке на лабораторию в Шпице, определенно не утверждалось. Как выяснилось теперь, в списке задержанных 13 апреля их не было.