Четверг, 4 октября 2018

Москва – столица, центр России. Сосредоточение всего, что можно найти в России, как хорошего, так и, увы, плохого. Многие молодые семьи, у которых впереди всё будущее и позволяют финансы или они готовы приобрести новые квартиры в ипотеку, стремятся в Москву и Подмосковье.

Есть вещи, на которые стоит обратить внимание в первую очередь и которыми могут пользоваться мошенники. Квартира, за короткий промежуток времени, не однократно перепродается. Есть смысл поинтересоваться, где прежний хозяин и с чем связана такая частая смена хозяев за столь непродолжительное время, нет ли тут какого криминала или подводных камней вроде протекания крыши весной, осенью, когда тает снег, беспокойного соседства или грохота общественного транспорта, который слышен сквозь стены и окна.

Всё больше жилья приобретается в районных центрах и пригороде Москвы, очень много строится коттеджных посёлков. Приобретая дом на земле, коттедж можно оказаться в ситуации, когда вы, заплатив деньги, не являетесь хозяином земли, на которой стоит дом. Это касается земель, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения или к категории особо охраняемой зоны. Земля, на которой стоит коттедж, может принадлежать лесному фонду или находиться в пользовании Министерства обороны страны. Во всех этих случаях при оформлении документов землепользования могут возникнуть непреодолимые трудности.

Москва – мегаполис, который постоянно разрастается, захватывая всё новые и новые территории и земли, которые ранее принадлежали различным организациям и фондам, в связи с этим и могут возникнуть проблемы. Фирма застройщик может получить разрешение на постройку спальных коттеджных корпусов на таких землях, но они не могут находиться в частном владении. Продавец, риэлтор может предоставить массу документов заверенных печатью, но приобретая коттедж должен быть документ, который указывает на целевое назначение земли, на которой расположен дом. Помните, что став частным собственником дома вы можете ещё не являться собственником земли, на которой он стоит.

Присутствие водных коммуникаций, например, бани, сауны или бассейна, существенно повысит в глазах клиентов привлекательность вашего варианта аренды, а вам принесет существенную прибыль. Очень приветствуется, если дом имеет участок около десяти соток, с облагороженным периметром, а еще лучше, с ландшафтным дизайном. В обязательном порядке должно быть место для автомобиля, лучше двоих. Следует также отметить, что расстояние от проезжей части к дому, должно быть с асфальтным покрытием. “Бывали случаи, что будущий съемщик разворачивался и уходил сразу, только замечал отсутствие удовлетворительного подъезда” – говорит Ирина Бобко.

Как при покупке любого стоящего имущества, так и в нашем случае, с полной ответственностью и серьезностью отнеситесь к оформлению всех документов на покупку дома и земли. При оформлении договоров купли-продажи, обращайтесь только к профессионалам, которым доверяете. Не при каких обстоятельствах не идите на компромиссы, если в состоянии документов имеются погрешности и неточности. Впоследствии, это может стоять вам прав собственности, и различных других проблем.

И в завершении хотелось бы вам напомнить – каждая недвижимость, а особенно частные дома, подвержена немалым растратам на содержание. При покупке своего актива, проверти все конструкции, энергозатраты, коммуникации, их технические характеристики и состояние, чтобы со временем, ваш новый дом не превратился в пассив, выкачивающий деньги из вашего кармана. Хорошее решение жилищной проблемы для молодых это таунхаусы эконом класса калужское шоссе и киевское шоссе.