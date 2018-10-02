Вторник, 2 октября 2018

В Москве в среду, 3 октября, у здания Совета Федерации в день рассмотрения закона о повышении пенсионного возраста проходит акция протеста против его принятия. Как говорится в Twitter координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, на Большой Дмитровке собралось около 500 человек, которые "возмущены позорной и антинародной пенсионной реформой". "Рупор Москвы" ведет онлайн-трансляцию происходящего около верхней палаты парламента.

В акции принимают участие депутаты от КПРФ, активисты "Левого фронта", профсоюзов и ряда других общественных организаций, говорится в одном из твитов. Участники акции пришли с плакатами, стоят в одиночных пикетах. Так, "Левый фронт" держит плакаты "Повышение пенсионного возраста – это геноцид!", а также портреты инициаторов "людоедской реформы" с надписью "Враг народа".

"Сенаторам из "Единой России" собравшиеся кричат "Позор!", требуют не принимать закон. Полиции много, но пока никого не задерживают, хотя обстановка накаляется", – говорится в Twitter Удальцова. Протестующие привязывают на ограждение вокруг здания красные ленты – символ борьбы за референдум о повышении пенсионного возраста, а также раздают их прохожим.

Поддержать протестующих пришли депутаты от КПРФ, начался импровизированный митинг. Удальцов в своем выступлении предложил провести новую общероссийскую акцию против пенсионной реформы 7 ноября. Сенаторов, идущих на заседание, протестующие призвали не голосовать за пенсионную реформу.

Совет Федерации в среду на пленарном заседании рассмотрит пакет законов об изменении пенсионной системы, предусматривающих повышение возраста выхода на пенсию и уголовное наказание за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста, сообщает ТАСС.

На этой неделе закон об изменении пенсионных параметров был поддержан комитетами верхней палаты по социальной политике и по бюджету и финансовым рынкам. 27 сентября Госдума приняла документ в третьем чтении.

Закон устанавливает увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет – для мужчин, с 55 до 60 лет – для женщин. Право на социальную пенсию по старости будут иметь нетрудоспособные граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет. Сейчас такая пенсия полагается мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам – 60 лет.

Ко второму чтению документ был скорректирован с учетом поправок, внесенных президентом России Владимиром Путиным. Изначально правительство планировало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако глава государства предложить понизить эту планку до 60 лет. Также с изначально предложенного срока сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин – с 40 до 37 лет.

Еще одна поправка, принятая Госдумой, дает право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям в зависимости от количества у них детей. Сохраняются и действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам – 60. Предусмотрены меры дополнительной поддержки для тех, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет и более.

В повестку заседания верхней палаты в среду внесен президентский закон, также связанный с пенсионными изменениями. Речь идет о введении уголовной ответственности и крупных штрафов до 200 тыс. рублей для работодателей за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Удальцов проводил акцию протеста и во время принятия пенсионного законопроекта Госдумой. Тогда у здания парламента собрались около 500 протестующих, к которым присоединились депутаты от КПРФ и "Справедливой России"

Сообщалось и о том, что значительная часть населения РФ категорически против принятия законопроекта. На прошлой неделе активисты движения "Суть времени" Сергея Кургиняна принесли более миллиона подписей против пенсионной реформы к зданию администрации президента в Москве. Подписи были собраны в 60 регионах страны.