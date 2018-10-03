Среда, 3 октября 2018

В открытых источниках интернета обнаружилось новое доказательство того, что полковник Анатолий Чепига – он же, по утверждению расследователей из The Insider и Bellingcat, один из отравителей Скрипалей Руслан Боширов, – получил звание Героя России. Этот факт ранее отрицал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждая, что Кремль проверил информацию о награждении Чепиги, но сведений о том, что человек с таким именем награждался, нет.

То, что не удалось Пескову, сумели пользователи сайта "Двач": они обнаружили в соцсети "Одноклассники" четкую фотографию почетной доски выпускников-героев Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), и среди них есть Анатолий Владимирович Чепига. Позже ветка обсуждения фотографий Чепиги исчезла с сайта "Двача".

Фото из "Одноклассников" было сделано посетителем ДВОКУ в июне 2017 года, когда Чепига-Боширов еще не прославился на весь мир, отмечает The Insider. Музей истории ДВОКУ закрыт для посещений "с улицы", но там часто проводятся торжественные мероприятия или просто экскурсии для школьников, кадетов и выпускников училища, отмечает Радио "Свобода". Эту же доску почета можно найти на сайте Минобороны.

Кроме того, Чепига упоминается среди выпускников учебного заведения на сайте самого ДВОКУ в разделе "Выпускники училища – Герои Российской Федерации". "Чепига Анатолий Владимирович. Указом Президента Российской Федерации отмечен почетным званием Героя Российской Федерации", – гласит надпись.

Имя и инициалы Чепиги выбито на плитах, установленных рядом с памятником маршалу Рокоссовскому, где перечислены все выпускники вуза, ставшие героями СССР или России, отмечает радио "Свобода". А на сайте отделения ДОСААФ в Амурской области указано, что звание Героя России было присвоено Анатолию Чепиге в декабре 2014 года "за выполнение миротворческой миссии".

Блогер Илья Варламов опубликовал на своем сайте еще одну фотографию, на которой изображены выпускники ДВОКУ, включая "солсберийского туриста".

Великобритания считает Александра Петрова и Руслана Боширова, который оказался Анатолием Чепигой, отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые 4 марта были найдены без сознания в Солсбери. По мнению британцев, эти двое, впоследствии представившихся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок".

В середине сентября расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали копии документов, полученных из открытых источников, свидетельствующие о том, что Петров может быть причастен к спецслужбам. Кроме того, журналисты выяснили, что Руслан Боширов является 39-летним полковником Анатолием Чепигой, выпускником ДВОКУ 1995 года и Героем России.

Далее "Новая газета" и центр "Досье" узнали, что звание Героя России Чепига получил за одну из трех ключевых спецопераций в Крыму в феврале 2014 года (захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии) либо за участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию.

В МВД Украины подтвердили, что один из участников атаки на Скрипалей в Солсбери, офицер ГРУ России участвовал в эвакуации Януковича. Его имя не упоминается. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом, говорится на сайте украинского МВД.

Кроме того, 2 октября бывший глава службы безопасности Виктора Януковича Константин Кобзарь попросил суд в Киеве допросить его о роли полковника ГРУ РФ Анатолия Чепиги в эвакуации Януковича из Украины. О запросе написал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Бывший преподаватель ДВОКУ Александр Боржко подтвердил, что одного из его выпускников действительно звали Анатолий Чепига. Боржко также добавил, что несколько лет назад Чепига стал Героем России.