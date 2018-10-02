Вторник, 2 октября 2018

Правительство разрабатывает проект о дедолларизации российской экономики на основе плана по отказу от расчетов в американской валюте, предложенного в июле главой ВТБ Андреем Костиным президенту РФ Владимиру Путину. Об этом The Bell рассказали три источника. По их данным, уже в ближайшее время проект должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Костин предлагает ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций. Представляя свой план Путину, глава ВТБ заявил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах. По его словам, президент "в целом" поддержал предложение по дедолларизации российской экономики. Как пояснил автор инициативы, о полном отказе от доллара речи не идет. План нацелен на перелом мировой тенденции.

Готовящийся план правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, сообщил источник The Bell. Речь пойдет не о запрете расчетов в долларах, а о предоставлении возможностей для расчетов в национальных валютах. Кроме того, работа ведется в области облегчения валютного контроля и либерализации валютного законодательства.

В пресс-службе кабмина в среду подтвердили, что правительство не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в стране, а также вводить какие-либо другие ограничения в этой сфере, сообщает "Интерфакс". Вместе с тем, финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос "о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты", говорится в сообщении. В кабмине указали, что ограничение зависимости от американской валюты – стратегическая линия властей.

Один из источников The Bell утверждает, что законопроект об отходе от расчетов в долларах готовится не по мотивам плана Костина, а как реакция на подписанный летом прошлого года президентом США Дональдом Трампом закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Этот документ вводил дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. В частности, предусматривались запрет для американских финансовых учреждений на предоставление займов подпадающих под санкции лицам, блокирование всей собственности таких лиц на территории США, запрет для граждан США на инвестирование в пользу попавших под санкции лиц и покупку значительных активов или долговых инструментов этих лиц, запрет на их въезд на территорию Соединенных Штатов.

Цель инициативы правительства РФ – максимально перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами России Китаем и ЕС в юани и евро соответственно, а со странами ЕАЭС – в рубли, сообщил один из собеседников The Bell.

По данным источников, над планом работают ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. Однако никаких принудительных мер для отказа бизнеса от расчета в долларах вводить не планируется. При этом отмечается, что увеличить роль рубля в международных расчетах вряд ли удастся по причине очевидной слабости российской валюты.

Ранее Костин неоднократно говорил, что в условиях санкционной политики США обязательно надо запускать процесс дедолларизации в РФ. Он отводил на реализацию плана полного отказа от расчетов в долларах "лет двадцать". Глава ВТБ подчеркивал, что Соединенные Штаты используют доллар как инструмент политического давления, поэтому России надо как можно скорее избавиться от такой зависимости.

В Госдуме инициативу Костина поддержали, но заявили, что времени на ее реализацию потребуется в несколько раз меньше. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предполагал, что "план Костина" может быть воплощен в жизнь в течение трех-пяти лет.