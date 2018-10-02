Вторник, 2 октября 2018

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации “экстремистской” 282-й статьи УК. Согласно документу, опубликованному в базе законодательных инициатив Госдумы,предлагается заменить уголовное наказание административным по 1-й части статьи, по которой чаще всего судят за публикации в интернете, в случае первого в течение года привлечения к ответственности

Уголовные дела по 1-й части 282-й статьи (возбуждение ненависти либо вражды) будут заводиться по факту новых “нарушений”, если лицо до этого в течение года подвергалось за “возбуждение ненависти” административному наказанию.

В пояснительной записке к законопроекту указывается со ссылкой на “анализ правоприменительной практики”, что привлечение к ответственности по 1-й части 282-й статьи “не во всех случаях является обоснованным”. Ответственность смягчается “в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства”.

Второй законопроект, внесенный Путиным, предусматривает включение в КоАП новой статьи 20.3.1 “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”, предусматривающей для граждан арест на срок до 15 суток, штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ, а для юрлиц – штраф на сумму от 250 до 500 тысяч рублей.

Во вторую часть 282-й статьи, наказывающую сроком от 2 до 6 лет за “возбуждение ненависти” с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения или организованной группой, Путин предлагает оставить те же квалифицирующие признаки, которые раньше были в первой части, – публичность, использование интернета или СМИ. Таким образом, за создание публикаций в интернете “организованной группой” уголовная ответственность будет наступать сразу.

Как передает Интерфакс, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовка законопроектов была личной инициативой его шефа. “Все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма, – заметил чиновник. – Проявление маразма таким образом исправляется”.

Возможное смягчение 282-й статьи обсуждается с лета. 13 сентября комитет Госдумы по безопасности отклонил законопроект депутатов из фракции КПРФ Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева, предусматривавший, в отличие от путинского проекта, полную замену уголовной ответственности по 1-й части статьи административной, а не включение в норму административной преюдиции.