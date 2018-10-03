Врио главы Хакасии назначен замминистра по делам Северного Кавказа Развожаев
Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Как сообщается на сайте Кремля, об этом глава государства сообщил чиновнику в среду в ходе встречи с ним.
“У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение. Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами, – сказал Путин чиновнику. – Поэтому просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы”.
Путин пообещал Развожаеву по окончании работы в Хакасии вернуть его в Москву и найти ему применение в федеральных органах власти.
Развожаев занимает нынешний пост с октября 2014 года, до этого он в 2008-2012 годах работал на различных руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края, с 2012 года был замом губернатора.
В Хакасии в ближайшие месяцы пройти второй тур губернаторских выборов. В первом тогдашнего и.о. главы республики единороса Виктора Зимина, возглавлявшего регион с 2009 года, победил с 44,8 процента голосов против 32,4 процента коммунист Валентин Коновалов.
Накануне из предвыборной гонки вышел кандидат от “Справедливой России” Андрей Филягин, который должен был соперничать с Коноваловым во втором туре. Это привело к очередному переносу второго тура.
Первоначально второй тур был запланирован еще 23 сентября, однако 21-го числа из гонки вышел Зимин. После этого республиканский избирком и предложил Филягину, получившему в первом туре третий результат, занять место Зимина. Когда тот ответил согласием, голосование перенесли на две недели – на 7 октября.
Как ожидается, в среду во второй половине дня региональный избирком предложит участие во втором туре кандидату от Партии роста Александру Махяру, который в первом туре занял последнее, четвертое место. В случае его согласия второй тур будет назначен на 11 ноября.
При отказе Махяра второй тур, согласно закону “Об основных гарантиях избирательных прав граждан”, состоится в любом случае – в нем примет участие один Коновалов. Победителем его признают, если он наберет больше 50 процентов голосов.
Первый тур выборов главы Хакасии прошел 9 сентября. На другой день СМИ передавали, что в Кремле хотят, чтобы Зимин подал в отставку еще до второго тура. Как утверждалось, в администрации президента не верят в способность Зимина одержать победу над Коноваловым, а также недовольны сложившейся в регионе “неуправляемой ситуацией”, в частности отсутствием средств на зарплаты бюджетникам.
20 сентября, накануне отказа Зимина от участия в выборах, сообщалось, что КПРФ убеждали вывести Коновалова из гонки, однако партия ответила отказом. От кого исходило предложение, не пояснялось. Один из источников в КПРФ рассказывал, что в случае отказа снять Коновалова его обещали “мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов”.
22-го числа в штабе Коновалова прошел осмотр – полицейские, сославшись на анонимный телефонный донос, разыскивали наркотики. После пяти часов осмотра визитеры удалились, ничего не найдя и не оформляя протоколов.