Среда, 3 октября 2018

Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Как сообщается на сайте Кремля, об этом глава государства сообщил чиновнику в среду в ходе встречи с ним.

“У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение. Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами, – сказал Путин чиновнику. – Поэтому просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы”.

Путин пообещал Развожаеву по окончании работы в Хакасии вернуть его в Москву и найти ему применение в федеральных органах власти.

Развожаев занимает нынешний пост с октября 2014 года, до этого он в 2008-2012 годах работал на различных руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края, с 2012 года был замом губернатора.

В Хакасии в ближайшие месяцы пройти второй тур губернаторских выборов. В первом тогдашнего и.о. главы республики единороса Виктора Зимина, возглавлявшего регион с 2009 года, победил с 44,8 процента голосов против 32,4 процента коммунист Валентин Коновалов.

Накануне из предвыборной гонки вышел кандидат от “Справедливой России” Андрей Филягин, который должен был соперничать с Коноваловым во втором туре. Это привело к очередному переносу второго тура.

Первоначально второй тур был запланирован еще 23 сентября, однако 21-го числа из гонки вышел Зимин. После этого республиканский избирком и предложил Филягину, получившему в первом туре третий результат, занять место Зимина. Когда тот ответил согласием, голосование перенесли на две недели – на 7 октября.

Как ожидается, в среду во второй половине дня региональный избирком предложит участие во втором туре кандидату от Партии роста Александру Махяру, который в первом туре занял последнее, четвертое место. В случае его согласия второй тур будет назначен на 11 ноября.

При отказе Махяра второй тур, согласно закону “Об основных гарантиях избирательных прав граждан”, состоится в любом случае – в нем примет участие один Коновалов. Победителем его признают, если он наберет больше 50 процентов голосов.

Первый тур выборов главы Хакасии прошел 9 сентября. На другой день СМИ передавали, что в Кремле хотят, чтобы Зимин подал в отставку еще до второго тура. Как утверждалось, в администрации президента не верят в способность Зимина одержать победу над Коноваловым, а также недовольны сложившейся в регионе “неуправляемой ситуацией”, в частности отсутствием средств на зарплаты бюджетникам.

20 сентября, накануне отказа Зимина от участия в выборах, сообщалось, что КПРФ убеждали вывести Коновалова из гонки, однако партия ответила отказом. От кого исходило предложение, не пояснялось. Один из источников в КПРФ рассказывал, что в случае отказа снять Коновалова его обещали “мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов”.

22-го числа в штабе Коновалова прошел осмотр – полицейские, сославшись на анонимный телефонный донос, разыскивали наркотики. После пяти часов осмотра визитеры удалились, ничего не найдя и не оформляя протоколов.