Вторник, 2 октября 2018

Вашингтон не рассматривает возможность обмена заключенных в США торговца оружием Виктора Бута, наркокурьера Константина Ярошенко и иностранного агента Марию Бутиной на украинского узника Кремля Олега Сенцова. Как во вторник сообщило “Настоящее время”, такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер.

“Если такие переговоры и состоятся, то наша позиция ясна: мы не обмениваем преступников на политических заключенных, – заверила чиновница. – Мы считаем, что Олег Сенцов является политическим заключенным, не преступником”.

О том, что Кремль увязал освобождение Сенцова с освобождением Бута, Ярошенко и Бутиной, в воскресенье сообщила “Новая газета”, сославшись на некий “источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной”. Обмен, утверждалось в публикации, Москва готова обсуждать лишь с Вашингтоном, без участия Киева.

Между тем пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила “Новой”, что “не в курсе” таких инициатив. Подобное заявление сделал в понедельник и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. “Не знаю, откуда взялась информация”, – заметил он.

Бут отбывает в США 25-летний срок по обвинениям в намерении продать партию оружия леворадикальной группировке “Революционные вооруженные силы Колумбии” и в косвенном умысле на убийство американцев. Ярошенко получил 20 лет тюрьмы за перевозку кокаина. Лидер российского движения “Право на оружие” Бутина нынешним летом была арестована в Вашингтоне; ей вменили нарушение закона об иностранных агентах.

Сенцов держит голодовку в ямало-ненецкой ИК-8 “Белый медведь” в Лабытнанги уже 143-й день. Вследствие голодовки у него развились сердечная недостаточность, ревматизм, а также появились проблемы с печенью и почками.