Среда, 3 октября 2018

Президиум Верховного суда отменил решение об аресте общественного активиста Владимира Акименкова по Болотному делу и все последующие постановления о продлении ему сроков содержания в СИЗО. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Дмитрия Аграновского, адвоката активиста.

Слушания в среду проводились по надзорной жалобе Аграновского, поданной после решения ЕСПЧ, которое было принято 6 февраля и три месяца спустя, 6 мая, вступило в законную силу. Страсбургский суд признал Россию виновной в том, что она нарушила в отношении Акименкова статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции.

Бывшему политзеку ЕСПЧ присудил компенсацию 10 тысяч евро. Эта сумма ему уже выплачена. Как недавно писал сам Акименков, в одиночку ведущий масштабный проект помощи политзекам, больше половины компенсации он потратил на этот проект, а также на поддержку “Медиазоны” и ОВД-Инфо.

Нынешнее решение президиума ВС, заметил Аграновский, не предполагает каких бы то ни было юридических последствий. Тем не менее адвокат намерен, основываясь на нем, потребовать выплаты Акименкову еще одной компенсации – уже в национальном суде.

По информации Акименкова, ранее президиум ВС – также после решения ЕСПЧ – признал незаконными отправку в СИЗО и продление ареста другому фигуранту Болотного дела – Ярославу Белоусову.

Акименкова арестовали в июне 2012 года. Активист страдает серьезными глазными заболеваниями; надлежащей медицинской помощи в СИЗО он не получал. В декабре 2013-го, уже после начала судебного процесса, Акименков вместе с еще несколькими фигурантами был амнистирован и освобожден.