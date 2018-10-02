Вторник, 2 октября 2018

Ни одно государство на свете не заинтересовано в том, чтобы обычным русским людям было хорошо, и, вставая на сторону чужой разведки и чужого государства, российский гражданин делает сознательный выбор не в пользу российских граждан… Логика внутреннего противостояния не переносится автоматически и на внешнее, там все по-другому… Международный публичный интерес к ГРУ ставит сегодня перед антипутински настроенными россиянами вопрос о допустимости государственной измены… попробуйте по крайней мере это отрефлексировать… Кому вы делаете лучше, кому хуже?

Олег Кашин, журналист. “Стоит ли помогать англичанам, разоблачая ГРУ?”

До 1918 года я не понимал, как можно быть пораженцем. Потом понял отлично. Сравниваю обе логические цепи. Одна хуже другой. Но при вполне последовательном оборонческом образе мыслей мы неизбежно должны будем пожелать успеха и пятилетке, и “колхозам”, и даже ГПУ.

Арман Каррель с оружием в руках сражался за испанскую свободу против армий французского короля. Байрон считал великим несчастьем английскую победу при Ватерлоо. Вольтер поздравлял Фридриха II с военными неудачами французов. У нас на пораженчество, казалось бы, есть несколько более прав.

Марк Алданов. “Из записной тетради”