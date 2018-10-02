Вторник, 2 октября 2018

Судья верховного суда аннексированного Крыма Елена Спасенова уменьшила украинскому активисту Владимиру Балуху, осужденному по сфабрикованным делам о хранении патронов и взрывчатки и о нападении на полицейского, срок на один месяц – с 5 лет общего режима до 4 лет 11 месяцев. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты прошло со второй попытки. 24 сентября заседание перенесли, из-за того что Балух заявил, что намерен лично присутствовать на слушаниях, и отказался выходить из своей камеры в симферопольском СИЗО-1 для участия в заседании по видеосвязи. Адвокаты поддержали своего доверителя. Судье Спасеновой политзек направил заявление с требованием обеспечить его непосредственное участие в процессе. Заявление было получено, однако судья требование проигнорировала, постановив проводить слушания по видеосвязи с СИЗО.

В среду Балух, как и в прошлый раз, отказался проследовать в камеру видеосвязи. Тогда Спасенова заслушала доклад начальника отдела режима СИЗО Дмитрия Луценко. Фсиновец сообщил, что отказ политзека выйти из своей камеры зафиксирован соответствующим актом. После доклада Луценко судья сделала вывод, что политзек от участия в апелляции отказался, и объявила, что рассмотрит жалобу без него.

Апелляция Владимира Балуха: группа поддержки у суда. Фото: Грани.Ру

На слушаниях адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе и Тарас Омельченко настаивали на оправдании своего клиента. Они указали более чем на десяток нарушений как в ходе следствия, так и в суде первой инстанции. Между тем прокурор заявлял, что никаких оснований для пересмотра приговора нет.

В итоге Спасенова ограничилась лишь незначительным смягчением приговора, которое обосновала наличием у Балуха “положительных характеристик”.

Приговор вступил в законную силу. В течение 10 дней после вручения Балуху под подпись соответствующего уведомления политзек должен быть этапирован в колонию.

В апелляционном определении судья также указала, что к политзеку применим закон о льготном зачете. Конкретной даты окончания срока Балуха с учетом этого закона она не назвала. По подсчетам адвоката Дмитрия Динзе, фактический срок, который Балуху предстоит находиться в заключении, составляет 2 года 9 месяцев. Таким образом, отметил юрист, политзеку осталось отбыть лишь чуть больше года. Следовательно, Балух уже имеет право подавать ходатайство об УДО или о смягчении режима отбывания срока – замене колонии общего режима колонией-поселением.

Будет ли подаваться кассационная жалоба на приговор, Динзе ответить затруднился, пояснив, что еще не обсуждал этот вопрос с доверителем.

Как отмечала Крымская правозащитная группа, на континентальной Украине против Спасеновой открыто дело по части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена), предусматривающей от 12 до 15 лет колонии.

Поддержать Балуха на слушания пришли около полутора десятка представителей украинской и крымскотатарской общественности, в том числе член Феодосийского регионального меджлиса Сулейман Кадыров, осужденный условно по делу о сепаратизме.

Балух уже 199-й день, с 19 марта, продолжает в СИЗО частичную голодовку протеста против политически мотивированного преследования.