Вторник, 2 октября 2018

Владимир Путин уволил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства.

Полтавченко предложен пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Это оборонное предприятие, с июля 2014 года находящееся под секторальными санкциями США.

На должность и.о. губернатора Петербурга Путин назначил своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова.

Полтавченко 65 лет. Он много лет работал в ленинградском КГБ, затем возглавлял управление Федеральной службы налоговой полиции по Петербургу. С приходом Путина к власти стал полпредом главы государства в Центральном федеральном округе. Пост губернатора Петербурга занимал с августа 2011-го.

Беглову 62 года. В Перестройку он работал в Ленинградском обкоме КПСС и в Ленсовете. В 1991-1997-м – совладелец совместного германо-российского предприятия “Мелазель”, имевшего партнерские отношения с комитетом по внешнеэкономическим связям мэрии Петербурга. Председателем комитета был Путин. В 2002-2003-м – вице-губернатор города; затем в течение трех месяцев – и.о. губернатора. Далее занимал должности в администрации президента, “Единой России”, был председателем совета директоров оборонного холдинга “Алмаз-Антей”. С мая 2012-го – полпред Путина в Центральном федеральном округе; в декабре прошлого года переведен на ту же должность в Северо-Западном округе.

Нынешней осенью, как и прошедшей, Путин проводит масштабную замену губернаторов. Постов уже лишились губернаторы Астраханской области Александр Жилкин, Курганской – Алексей Кокорин, Липецкой – Олег Королев и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, а также скандально провалившиеся на сентябрьских выборах и.о. губернатора Приморья Андрей Тарасенко и и.о. главы Хакасии Виктор Зимин.