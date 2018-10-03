Среда, 3 октября 2018

Башкирский национальный активист и публицист Роберт Загреев во вторник освободился из ИК-6 строгого режима в поселке Иковке Кетовского района Курганской области, полностью отбыв трехлетний срок по делу о публичных призывах к терроризму (часть 1 статьи 205.2 УК). Об этом сообщают “Idel.Реалии”.

Последние полгода заключения Загреев провел в ОСУОНе (отряде строгих условий отбывания наказания).

В Иковку встречать политзека отправился на машине его коллега Айрат Дильмухаметов, в сентябре 2017 года освободившийся по отбытии тех же трех лет строгого режима по тому же самому эпизоду, что и Загреев. В среду активисты вернулись в Уфу.

“Родной Башкортостан встретил отличной погодой и тремя машинами наружки, – цитирует издание пост Дильмухаметова в Фейсбуке. – Родина ценит своих героев!”

Сам 54-летний Загреев в телефонном комментарии “Idel.Реалиям” заверил: “Мое здоровье и самочувствие прекрасное, настроение бодрое. Сейчас активно вхожу в курс дел в республике. Вот отдохну немного – и, как говорится, возьмусь за старое”.

Загреев был редактором ряда самиздатских интернет-газет, в том числе “Майдан РБ” (продолжает выходить) и “Ревинформ” (после задержания публициста прекратила выпуск). Активист подвергся преследованию из-за публикации в его газетах осенью 2012 года религиозно-философского трактата “Ахыр заман” (“Конец времен”), подписанного “Айрат Дин-Ислам Дильмухаметов”. Последние несколько лет текст этой работы в интернете не доступен.

В марте 2013-го Кировский райсуд Уфы признал “Ахыр заман” экстремистским материалом; Верховный суд Башкирии решение подтвердил.

В июле 2013 года региональное УФСБ возбудило дело. Как заявляли в спецслужбе, “Ахыр заман” “содержит высказывания, побуждающие к принятию ислама, построению нового общества, государства – независимой от России республики башкир, Башкурдистана, – военным, революционным путем”.

Тогда же Дильмухаметов был отправлен под домашний арест; полгода спустя его освободили под подписку о невыезде, а позже вовсе отменили активисту меру пресечения. Между тем Загреев к тому времени переехал на Украину, и материалы в его отношении выделили в отдельное производство, а самого его объявили в федеральный розыск.

В марте 2015-го Дильмухаметов получил реальный срок. Четыре месяца спустя решение подтвердили в апелляции.

Между тем Загреев уже после приговора коллеге, в конце апреля 2015-го, прибыл в Уфу, планируя получить новый загранпаспорт взамен истекшего и сразу вернуться на Украину. Активиста задержали прямо в аэропорту. С 27 апреля по 22 мая он находился под домашним арестом, а затем также был освобожден под подписку о невыезде.

Приговор Загрееву вынесла 29 октября того же года коллегия Московского окружного военного суда в составе Сергея Коробченко (председательствующий), Василия Лаврентьева и Юрия Чепелева. После оглашения решения активиста взяли под стражу

Вину Загреев, как и ранее Дильмухаметов, не признал. “Фабула этого дела достаточно примитивна – это месть за мое выступление 18 февраля 2012 года, когда во время инаугурации мэра города Уфы я в присутствии президента (Башкирии Рустэма. – Ред.) Хамитова захватил трибуну городского совета и потребовал назначения прямых выборов мэра”, – сказал он в последнем слове.

Приговор стал для Загреева вторым, а для Дильмухаметова – четвертым. По предыдущему делу оба активиста также проходили вместе. В апреле 2011 года их осудили к реальным срокам за публикации в интернете по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму с использованием СМИ), части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через СМИ) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения, Загреев – три с половиной года.

В апелляции сроки активистам были снижены до трех лет и полугода соответственно. Загреев освободился 18 октября 2011-го. Дильмухаметов позже добился уменьшения срока еще на год и вышел из колонии в августе 2012-го.

В апреле нынешнего года Дильмухаметов объявил о намерении стать президентом “четвертой Башкирской Республики”, которая выступила бы учредительницей “новой демократической федерации свободных народов”. “Сейчас такого поста (президента. – Ред.) в республике нет, – подчеркнул политик. – Я буду бороться за то, чтобы он был. Сейчас, собственно, и Республики Башкортостан фактически тоже нет”.

“Я понимаю, на что иду, на какой риск, – отметил Дильмухаметов. – Я уверен, что победа будет за нами. Я никуда не уеду, никуда не сбегу и национальные интересы своего народа не предам никогда”.