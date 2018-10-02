Вторник, 2 октября 2018

Житель Приморья Дмитрий Шалай, приехав к московскому Кремлю на Geländewagen, требовал встречи с директором Росгвардии Виктором Золотовым, угрожая в противном случае взорвать свою машину. Об этом сообщает телеграм-канал “Мэш”.

Как передает Интерфакс, Шалай попытался проехать на Красную площадь, проигнорировав запрещающий дорожный знак.

Васильевский спуск был оцеплен полицией. Машина Шалая стояла у собора Василия Блаженного. Силовики в гражданском вели с приезжим переговоры.

Примерно через полтора часа, вскоре после 16:00 мск, появилась информация, что Шалай сдался. Его повезли в ОП “Китай-город”. Сообщается, что в ближайшее время Шалая заберут на психэкспертизу, а также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Машина Дмитрия Шалая на Красной площади. Съемка: “Мэш”

У Кремля житель Приморья угрожает взорвать свой "Гелик", если ему не дадут встретиться с Золотовым. Видимо хочет ему предложить оптовые поставки капусты по 39 рублей за кило. pic.twitter.com/tMJpPfiNKc

— Грани.Ру (@GraniTweet) 3 октября 2018 г.

По информации “Мэша”, два года назад во Владивостоке полицейские изъяли у Шалая макет некоего огнестрельного оружия. Тот подъехал к отделу полиции и перекрыл своей машиной движение. Силовики вернули Шалаю макет, признав, что изъяли его незаконно, и привлекать протестующего к ответственности не стали.