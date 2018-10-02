Вторник, 2 октября 2018

Владимир Путин подписал законы о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин, а также об уголовной ответственности – штрафах и обязательных работах – за увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Путин также подписал закон, позволяющий передавать Пенсионному фонду деньги, полученные в результате коррупционных правонарушений и изъятые у осужденных за них, а также средства от продажи конфискованного имущества, которое было получено в результате таких правонарушений.

Кроме того, подписан закон о ратификации Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах соцобеспечения, которая предусматривает, что после выхода на пенсию работник должен получать как минимум 40 процентов от утраченного дохода.

Возраст выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин будет повышаться поэтапно по году в год начиная с 2019 года. Итоговых значений он достигнет к 2028 году.

Первоначально планировалось повысить пенсионный возраст для женщин для 63 лет, однако глава государства предложил снизить для них порог выхода на пенсию до 60-то лет. Предлагавшийся пенсионный возраст для мужчина нареканий у Путина не вызвал.

До подписания Путиным пенсионных законов его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что президент “не будет откладывать в долгий ящик” свое решение по поводу пенсионной реформы.

Ранее в среду пенсионные законы одобрил Совет Федерации. За повышение пенсионного возраста проголосовали 149 членов верхней палаты. Пятеро выступили против, трое воздержались.

В 2005 году Путин заверял, что до окончания его президентского срока пенсионный возраст повышаться не будет. 29 августа нынешнего года, комментируя пенсионную реформу в обращении к гражданам, глава государства заметил, что тот его президентский срок закончился еще в 2008-м.

Тогдашнюю свою позицию Путин назвал оправданной. “Надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х, обеспечить экономический рост и решать острейшие социальные проблемы”, – пояснил он. Однако теперь, продолжил Путин, многие из этих проблем решены.

Пенсионная реформа вызвала масштабные протесты в Москве и регионах. Крупнейшими стали выступления в ходе общероссийской акции 9 сентября, проведенной по инициативе лидера “России будущего” Алексея Навального.