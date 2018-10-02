Вторник, 2 октября 2018

Правительство разрабатывает законопроект о постепенной дедолларизации российской экономики, сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений.

Законопроект через одну-две недели должен будет утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как утверждается, никаких запретительных или ограничительных мер правительственный законопроект не содержит – по словам источника The Bell в одном из ведомств, участвующих в обсуждении проекта, “запрета расчетов в долларах не будет”.

В основном, пояснил источник, план будет посвящен созданию возможностей для расчетов в национальных валютах, облегчению валютного контроля и либерализации валютного законодательства.

Цель законопроекта – со временем перейти на расчеты в евро и юанях с крупнейшими торговыми партнерами России – Китаем и ЕС, поясняет один из собеседников The Bell. В свою очередь со странам Евразийского экономического союза в перспективе планируется рассчитываться в рублях.

Правительственный план разрабатывается при участии Центробанка, ВТБ и других крупнейших банков, а также экспортеров. Источник The Bell заверяет, что принуждения бизнеса к отказу от доллара не будет: “Главное – создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах”.

По словам одного источника, законопроект создается на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина. Другой собеседник издания утверждает, что инициатива обсуждается еще со времени подписания президентом США Дональдом Трампом в прошлом году закона об антироссийских санкциях.

14 июля Костин представил Владимиру Путину пакет предложений, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и призвал главу государства поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию экономики России.

В понедельник глава ВТБ заявил, что Путин “в целом” поддержал его предложения. По оценке Костина, постепенная дедолларизация должна занять как минимум пять лет.