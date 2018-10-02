Вторник, 2 октября 2018

Владимир Путин назвал бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, весной пережившего покушение в Британии, предателем родины и подонком. Об этом сообщает Интерфакс.

“Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то, – передает агентство слова главы государства, выступая на заседании форума “Российская энергетическая неделя”. – Он просто шпион. Предатель родины… Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок – вот и все”.

Скандал вокруг покушения на Скрипаля, также заявил Путин, “искусственно раздувается”. “Возня” между спецслужбами была всегда, заметил он. “Как известно, шпионаж, так же как и проституция, – одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии”, – констатировал глава государства.

“Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь, – продолжил Путин. – Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас (на Западе; в действительности жители Эймсбери Дон Стёрджесс, погибшая от отравления “Новичком”, который выбросили исполнители покушения, и Чарли Роули, в итоге вылечившийся, – люди низкого социального статуса, но не бездомные. – Ред.). Это что за бред?”

“Чем быстрее это закончится, тем лучше”, – заметил Путин относительно скандала вокруг покушения на Скрипаля.

Он также указал, что Москва неоднократно запрашивала у Лондона документы по делу, чтобы провести расследование. “У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок”, – напомнил глава государства.

Накануне стало известно, что в прошлом году в интервью редактору Би-Би-Си Марку Урбану Скрипаль заявил, что опасается привлечь к себе внимание, когда его информация будет опубликована. “Это из-за Путина, – пояснил он. – Понимаете, мы его боимся”.

В середине сентября, через неделю после того, как британские власти опубликовали фотографии покушавшихся на Скрипаля агентов ГРУ, Путин заявил, будто обвиняемые – гражданские лица, и выразил надежду, что они сами сделают заявление в СМИ. В тот же день агенты дали интервью RT.

На прошлой неделе выяснилось, что один из покушавшихся – который скрывался под псевдонимом Руслан Боширов – это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.