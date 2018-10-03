Среда, 3 октября 2018

Совфед одобрил закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин. Об этом сообщает Интерфакс.

В поддержку документа проголосовали 149 членов верхней палаты. Пятеро выступили против, трое воздержались.

Ранее в среду был одобрен также закон об уголовной ответственности – штрафах и обязательных работах – за увольнение работодателями сотрудников предпенсионного возраста.

Теперь оба закона уходят на подпись Владимиру Путину.

В 2005 году Путин заверял, что до окончания его президентского срока пенсионный возраст повышаться не будет. 29 августа нынешнего года, комментируя пенсионную реформу в обращении к гражданам, глава государства заметил, что тот его президентский срок закончился еще в 2008-м.

Тогдашнюю свою позицию Путин назвал оправданной. “Надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х, обеспечить экономический рост и решать острейшие социальные проблемы”, – пояснил он. Однако теперь, продолжил Путин, многие из этих проблем решены.

Пенсионная реформа вызвала масштабные протесты в Москве и регионах. Крупнейшими стали выступления в ходе общероссийской акции 9 сентября, проведенной по инициативе лидера “России будущего” Алексея Навального.