Среда, 3 октября 2018

Российская военная разведка проводит кибератаки по всему миру, подрывая международную стабильность, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Британские власти установили причастность ГРУ (ныне – Главное управление Генштаба) к крупнейшим кибератакам последних лет, говорится в заявлении на сайте Форин-офиса.

“ГРУ действует дерзко и неизбирательно: они вмешиваются в выборы в других странах, они готовы даже нанести ущерб российским компаниям и российским гражданам. Эта модель поведения показывает их готовность действовать вопреки международному праву и установленным нормам с ощущением безнаказанности и безо всяких последствий”, – почеркнул Хант.

По данным британского Центра кибербезопасности, ГРУ стоит в частности за прошлогодним взломом серверов Международного антидопингового агентства (WADA) и мощной хакерской атакой, нарушившей работу киевского метро, одесского аэропорта и российского Центробанка. Жертвами российских кибератак становятся политические и бизнес-структуры, а также СМИ и спортивные организации, говорится в заявлении Форин-офиса.

По данным британских властей, с ГРУ связаны следующие хакерские группировки: APT 28, Fancy Bear, “Киберхалифат”, “КиберБеркут”, Team Tsar, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, Voodoo Bear, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Sandworm.

Хант заверил, что Британия и ее союзники сделают все для противодействия кибератакам и защиты граждан.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что альянс помогает Украине создать центр киберзащиты.

В сентябре Столтенберг допустил, что при определенных условиях НАТО может расценить действия российских хакеров как военное нападение на одного из членов альянса и задействовать пятую статью устава. “Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки”, – уточнил генсек.

В апреле этого года Британия и США обвинили российские спецслужбы в массовом заражении роутеров по всему миру. Хакеры ГРУ таким образом пытались получить доступ к критической инфраструктуре западных стран, говорилось в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США и Национального центра кибербезопасности Британии.

В конце сентября стало известно, что Минобороны Британии и Центр правительственной связи (GCHQ) создадут новое подразделение для борьбы с кибератаками численностью 2000 человек.