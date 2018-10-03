Среда, 3 октября 2018

Практически каждый человек мечтает о квартире, которая будет устраивать его во всех отношениях. В идеале, она должна быть расположена в спокойном районе, желательно в центре города, на нужном этаже, иметь удобную планировку и достаточную площадь. Для многих людей гораздо проще купить однокомнатную квартиру в Туле на сайте агентства недвижимости, другие же пытаются все сделать своими силами.

Самостоятельный поиск

Сложно найти квартиру своей мечты самостоятельно, хотя рынок недвижимости наполнен интересными предложениями. Для начала, нужно будет отобрать все подходящие объявления, размещенные на специализированных сайтах. Поисковая система сократит их количество до минимума, несмотря на это, у потенциального покупателя уйдет очень много времени на общение с десятками владельцев приглянувшихся квадратных метров. Договорившись с каждым продавцом, нужно будет осмотреть все варианты лично. Далеко не всегда размещенные на сайтах фотографии жилья соответствуют действительности, нужно узнать обо всех минусах заранее. Неприятным сюрпризом, могут стать и соседи, ведущие аморальный образ жизни, потребуется познакомиться с ними до заключения договора купли-продажи.

Проверка документов и недвижимости

Стоит остерегаться мошенников, которые часто выдают чужие квартиры за свои. Входя в доверие, они обманывают покупателей, оставляя их в итоге без денег и без жилья. Именно поэтому, нужно обязательно проверять как документы на квартиру, так и само жилье, которое может быть заложено или находиться под арестом.

Агентство недвижимости

Если у вас нет времени на поиски, вы боитесь быть обманутыми – обратитесь в проверенное агентство недвижимости. Профессионалы своего дела быстро отберут привлекательные варианты с учетом всех пожеланий клиента. Покупателю останется только посетить выбранные квартиры и выбрать ту, которая понравится больше всего. Если среди них таковой не будет, поиски продолжатся до тех пор, пока не найдется полностью подходящая жилая площадь.

Удобно то, что агентство может взять оформление документов на себя. Договор купли-продажи, прочие бумаги, которые пришлось бы долго оформлять самостоятельно, в этом случае будут готовы в короткий срок.

Приобретаемая квартира всегда проверяется юристами, вероятность неприятных сюрпризов равно нулю. С каждым клиентом агентство заключает договор на оказание услуг, в котором прописаны обязанности сторон и ответственность в случае их неисполнения.