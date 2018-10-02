Вторник, 2 октября 2018

Двое ближайших помощников лидера "Национального объединения" (ранее – "Национальный фронт") Марин Ле Пен предстанут перед исправительным судом в связи с делом о нарушении закона при финансировании партией ее предвыборных кампаний 2014 и 2015 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Согласно сведениям, полученным от источников в следствии и адвоката партии, под подозрением оказался активист Жан-Франсуа Жалк и лидер примыкающей к "Национальному объединению" крайне правой партии "Жанна" – Фредерик Шатийон.

Указание о проведении судебного процесса было отдано судебными следователями 14 сентября. Жалк обвиняется в махинациях и попытках осуществления жульнических действий, а Шатийон – в злоупотреблении общественными финансовыми средствами. Нарушения, по мнению следствия, были допущены в ходе финансирования в 2014 году выборов в Европарламент, а также муниципальных выборов, а также во время департаментских выборов 2015 года.

Следствие по данному делу ведется с октября 2016 года. Все это время правоохранительные органы собирают данные относительно возможного нелегального предоставления льгот партии "Жанна" со стороны компании Riwal ("Риваль"), принадлежащей Шатийону и действующей в сфере масс-медиа. Французские законы запрещают компаниям осуществлять прямое или косвенное финансирование политических партий.

В 2016 году Шатийону и Жалку уже предъявлялись аналогичные обвинения в связи с подозрениями в нарушении норм финансирования предвыборной кампании "Национального фронта" в рамках выборов в Национальное собрание в 2012 году. Также обвинения были предъявлены казначею "Нацфронта" Валлерану де Сен-Жюсту. Они должны предстать перед исправительным судом, как и по делу о нарушениях 2014-2015 годов, однако первый процесс был отложен в ожидании решения Кассационного суда, через который обвиняемые пытаются оспорить данное решение юстиции.

Как стало известно в понедельник, руководство "Национального объединения" приняло важное решение по другому юридическому разбирательству в отношении партии – о подозрении в создании фиктивных рабочих мест при ее представительстве в Европейском парламенте. Следствием в 2018 году в рамках превентивных мер было заморожено государственное финансирование "Нацобъединения". Партия намеревалась оспорить это решение, лишающее ее финансов, через Кассационный суд, однако теперь решила воздержаться от этой меры.

Первоначально арест был наложен на финансирование в объеме 2 млн евро, однако в дальнейшем юстиция учла, что это поставит партию в крайне тяжелое финансовое положение, и разрешила выделить ей 1 млн евро. Как пояснил адвокат партии Давид Дасса-ле-Дест, у руководства политической организации возникло опасение, что, в случае подачи кассационной жалобы, выплата этого обещанного миллиона также окажется отложенной на время разбирательства.

Следствие в отношении "Национального объединения" по данному делу было начато во Франции в конце 2016 года по подозрению в "злоупотреблении доверием" и "махинациях в составе преступной группировки". Апелляция на решение французских следственных органов была подана партией в июне.

Как отмечала пресса, выявленное в Европарламенте число фиктивных рабочих мест приближается к 40. Согласно оценкам Европарламента, в результате противоправных действий в период с 2009 по 2017 годы структура понесла ущерб в размере 6,8 млн евро.

В целом расследование о создании фиктивных рабочих мест помощников депутатов Европарламента касается 17 человек, из которых обвинения предъявлены 14 фигурантам данного дела. Среди них и такой видный представитель "Нацобъединения" как Николя Бей, который, по мнению политических обозревателей, вынашивал планы возглавить список партии на выборах в Европарламент в 2019 году.

Напомним, лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен неоднократно обвиняли в том, что она пользуется поддержкой Кремля. В 2014 году на фоне обострения отношений РФ и Запада "Нацфронт" получил кредит в 9 млн евро от "Европейского российского банка" (ЕРБ) – чешской "дочки" российского "Первого чешско-российского банка" (ПЧРБ). Банк, приобретенный российской компанией "Стройтрансгаз", подконтрольной ближайшему другу президента России Владимира Путина бизнесмену Геннадию Тимченко, позднее перешел в руки к Роману Попову, в прошлом занимавшему должность главы финансового департамента "Стройтрансгаза".

В декабре 2016 года французская пресса утверждала, что партия заключила договор с Россией, включающий кредит, финансирующий предвыборную кампанию партии в полном объеме, в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы. Генсек партии Николя Бей это опроверг. Сама Марин Ле Пен также отвергла эти сведения, отвечая на вопрос агентства Reuters, а ее окружение назвало информацию "досужими вымыслами".

В январе 2017 года выяснилось, что кредит французской партии был переуступлен московской фирме "Конти", занимающейся арендой и лизингом машин и зарегистрированной в Бутово. В феврале сообщалось, что партия Марин Ле Пен намерена взять новый кредит.

Весной того же года Ле Пен встретилась в Кремле с Владимиром Путиным и выступила в Госдуме, пообещав отменить антироссийские санкции в случае своего избрания президентом Франции.