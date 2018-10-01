Понедельник, 1 октября 2018

Российские власти могли переместить в аннексированный Крым ядерное оружие, заявил в эфире телеканала ATR министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Сейчас Крым превратился в одну большую российскую военную базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия”, – сказал Климкин.

Министр указал, что с территории Крыма проводятся поставки военной техники – в частности, в Сирию. Он не уточнил, идет ли речь о передаче вооружений российским военным силам за границей или о поставках другим странам.

По словам Климкина, украинский МИД планирует подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН относительно милитаризации Крыма.

В июне 2015 года директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил, что Россия имеет право при необходимости размещать ядерные вооружения на своей территории, в том числе в Крыму. “Россия безусловно имеет право размещать, если потребуется, свои ядерные вооружения в любом месте на своей национальной территории, в том числе и на Крымском полуострове”, – отметил Ульянов.

В августе 2016 года дислоцирующийся в в районе Феодосии дивизион ПВО получил на вооружение зенитные ракетные системы С-400 “Триумф”. В январе на боевое дежурство под Севастополя заступил второй дивизион С-400.

В феврале нынешнего года ВМС США в ответ на размещение в Крыму российских подводных лодок направили в Черное море эсминец с управляемым ракетным оружием Carney. Он присоединился к однотипному Ross, уже находящемуся в Черном море. Таким образом, в регионе впервые с июля 2017 года оказались сразу два американских военных корабля. Источник CNN в НАТО отмечал, что на аннексированном полуострове в дополнение к наземным войскам развертывается “множество новых противоракетных и противовоздушных систем, систем береговой обороны”.